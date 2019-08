Busstilbudet: Adressen er Arbeiderpartiet

Meninger

May-Britt Lagesen og Terje Sørvik fra Arbeiderpartiet forteller i mandagens utgave at de har spurt fylkesrådmannen om konsekvensene for busstilbudet i Namdalen av at AtB har overtatt ansvaret for bussene i hele Trøndelag.

Ber om tilbakemeldinger fra brukerne Arbeiderpartiet har tatt opp usikkerheten i busstilbudet i gamle Nord-Trøndelag med fylkesrådmannen etter at AtB overtok drifta.

De burde i stedet spørre seg selv. Arbeiderpartiet har nemlig stemt for at den økonomiske rammen for bussrutene utenfor Trondheim skal kuttes med 50 millioner kroner. Mot blant annet Høyres stemmer. Det sier seg selv at dette vil ramme rutetilbudet også i Namdalen.