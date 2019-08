Kommune-Norge trenger flere jordmødre

Meninger

Vi er heldige som bor i Namdalen som har Sykehuset Namsos! På den måten er det fortsatt fødeavdeling i Namdalen. Alle fødende i Namdalen får følgetjeneste til Sykehuset og som regel med følge av jordmor.

Namdalen er et lite Norge i miniatyr fra kyst til fjell med mange kriker og kroker som må ha ambulanse i alle kommuner, også Røyrvik og Snåsa !! Det handler om trygghet og livskvalitet.

Kommune-Nnorge trenger flere jordmødre! Stillingsstørrelsen på den kommunale jordmora må økes - jordmødre som trygger svangerskapet til den fødende, som kan gi tilbud om foreldreforberedende kurs og som kan komme på hjemmebesøk umiddelbart etter fødsel.

I dagens samfunn er det ikke bestandig godt å bli eldre dersom helsa skranter. Derfor trenger vi sykehjem som har nok ansatte som føler at de kan gi de eldre det beste og som har plass nok til alle som trenger det. Vi ber om at eneromsgarantien følges opp. Hvem av de namdalske politikerne ønsker å bo på dobbeltrom på sykehjem når den tid kommer?

Vi har stor tro på eldrekollektiv – hvor en kan trekke seg tilbake til sin egen leilighet – samtidig som man kan delta i matlaging og felles måltider og andre aktiviteter i et felles område. Det er for mange ensomme eldre rundt om. Akvitetstilbud, turtilbud og besøksvenner til eldre er helseforebyggende og god medisin.

Namdalen trenger politikere som bryr seg om innbyggerne sine, som gjør at folk fortsatt vil bo her og som gjør at folk ønsker å flytte til denne vakre dalen!