NTE og miljøet i Namsen

Meninger

I et leserinnlegg i Namdalsavisa 27. august fremhever Geir Olav Knappe Namsens betydning for laksen og lakseinteressene. Men han er bekymret for Namsens helsetilstand, og hevder at laksen i Namsen et truet. Miljøhensyn står helt sentralt for NTE, dette gjenspeiler seg i de valg vi gjør, og måten vi jobber på. Namsenvassdraget er spesielt, med status som nasjonalt laksevassdrag, og av mange kalt selve dronningen blant lakseelver. Dette tar vi på alvor.

Namdalen og Namsen er NTEs hjerte, her har vi produsert ren og fornybar energi siden 1946.

Vi har 8 vannkraftverk i vassdraget, og arbeider i disse dager med å bygge en ny stasjonen i Nedre Fiskumfoss tilpasset behovene i det vi mener er landets flotteste lakseelv. Den nye stasjonen vil produsere fornybar vannkraft til 50 000 trøndere i mange generasjoner. Det trengs i en situasjon hvor klimaet er truet av utslipp fra fossile energikilder.

NTEs virksomhet i vassdraget er strengt regulert. Alt vi gjør må skje i tråd med lover og regler innen miljøområdet, og kontrolleres nøye. Det gjelder både bygging av ny dam ved Namsvatnet, bygging av Nye Nedre Fiskumfoss, og all annen aktivitet. Først må vi få godkjennelse fra myndighetene, deretter må vi vise at vi driver innenfor detaljplaner, utslippstillatelse, lover og regler. Derfor er det gjennomført en rekke analyser knyttet til Namsvassdammen både før, under og etter bygging.

På forhånd ble det utarbeidet en reguleringsplan som beskriver flora, vegetasjon fauna og fisk. Denne ble godkjent av Røyrvik kommune i 2009, og stadfestet av Miljødepartementet i desember 2009. I byggeperioden ble utslippet godkjent og kontrollert av Fylkesmannen. De tok også vannprøver og konklusjonen ble at det ikke forventes dødelighet i vassdraget. NINA Norsk institutt for naturforskning foretok en fiskeundersøkelse i Storflya i 2016 og konklusjonen der var: Ørret og røye av god kvalitet, samt relativt gode næringsforhold. Sweco foretok en undersøkelse av miljøtilstand mellom Namsvassdammen og Storflya i 2018. Deres konklusjon av tilstanden var: Ingen nevneverdig negativ påvirkning/skade som følge av dambyggingen. Stort sett god økologisk tilstand. En eventuell liten påvirkning vil opphøre når anleggsarbeidet er avsluttet.

I tillegg til dette har vi også foretatt egne undersøkelser og fulgt opp med vannprøver. Fylkesmannen har pålagt oss å foreta fiskebiologiske undersøkelser i øvre del av Namsen ned til Storflya etter ferdigstillelse. Disse er utført og rapporten er under utarbeidelse.

Vi er helt enig med Geir Olav Knappe i at en kunnskapsbasert forvaltning og godt samarbeid på tvers av interesser, er viktig for å sikre en god og frisk laksestamme. Derfor inviterer vi Knappe til å ta kontakt dersom han ønsker å høre mer om hvordan vi arbeider, hvilke analyser som gjennomføres og resultatene av disse.