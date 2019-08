SVs svar til Tessems spørsmål om demensomsorg

Meninger

SV vil først takke Reidar Tessem for gode og relevante spørsmål knyttet til saker som demensforeninga i Namsos er opptatt av.

Vi deler interessen og spørsmålene gir oss anledning til å utfylle den forholdsvis korte informasjonen som Tessem referer til i valgprogrammets flyer-format. Noen av spørsmålene er adressert til spesifikke partier, men SV ønsker gjerne å besvare alle:

1. Tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen. SV er godt kjent med riksrevisjonens vurderinger nasjonalt, og har ved mange anledninger fremmet saker lokalt både i kommunestyret og i fagutvalget (OOK) som setter både kvalitet og tilgjengelighet i tjenesten på dagsorden. Vi har særlig etterspurt langsiktige planer som skal sikre et stadig økende behov hos innbyggerne (flere eldre, flere med komplekse tilstander, flere med behov for avansert behandling, flere med kognitiv svikt og med pårørende som trenger støtte og avlastning). Dette er et kontinuerlig arbeid som kvalitetsreformen - Leve hele livet- også skal bidra til. SV vil fortsette å være en aktiv pådriver i arbeidet som de tre kommunene skal inn i. Reformen løfter fram fem innsatsområder som kvalitetsarbeidet skal ta utgangspunkt i: - et aldersvennlig Norge, - aktivitet og fellesskap, - mat og måltider, - helsehjelp, og – sammenheng i tjenestene. Områdene gir retning for en bedre demensomsorg i tillegg til en generell kvalitetsheving i eldreomsorgen. SV vil pånytt be administrasjonen legge fram en analyse våren 2020 som danner grunnlag for en debatt i kommunestyret om eldreomsorgen generelt og demensomsorgen spesielt.





2. Kapasiteten på langtidsplasser sett i lys av den demografiske utviklingen. SV har siden omstillingsprosessen i Namsos i 2015 vært svært kritisk til nedlegging av plasser i bo og velferdssentrene. Selv om målet er å tilrettelegge for lengst mulig tid i eget hjem vil det være forhold som kan gjøre dette vanskelig og utrygt. Demenssykdom er et slikt eksempel. Nye Namsos vil disponere flere langtidsplasser i institusjon, men SV mener at antallet langt fra svarer til framtidas behov og den nye kommunens langstrakte geografi (ensidig satsning på hjemmebaserte tjenester blir både dyrt for kommunen og usikkert for brukerne).





3. Raskt tilbud av sykehjemsplass. Ventetid for å få den hjelp som trengs, i dette tilfellet sykehjemsplass, er dessverre blitt et alvorlig problem i Namsos. Hva Venstre forstår med raskt vil de svare på. SV mener det er lite hensiktsmessig å sette garantier (dager eller uker) som ikke kan innfris. Svaret på dette henger sammen med forrige punkt. Når kapasiteten på langtidsplasser er sprengt tas korttidsplassene i bruk. Dette er plasser som er ment å dekke oppfølgingsbehov eller rehabilitering etter sykehusopphold, eller avlastningsbehov hos pårørende. Problemet løses neppe ved å bare bygge ut langtidsplasser. Det vil sannsynligvis aldri være «nok». SV mener det er god grunn for å se på hvordan korttidsplassene brukes, og om det finnes større potensial for samhandling med hjemmetjeneste og sykehus. SV mener ellers at det er på høy tid at kommunen skaffer seg bedre oversikt over konsekvensene av samhandlingsreformen og blir en mer jevnbyrdig samarbeidspartner framfor å la seg styre av spesialisthelsetjenestens premisser.

4. Styrke grunnbemanninga i helsesektoren. For SV betyr styrking av grunnbemanninga at vi både bygger heltidskultur og arbeider for en bemanningsnorm i helsesektoren, i første omgang for sykehjem, slik man ser i skole og barnehage. Veiledende normer for bemanning bør settes nasjonalt og SV vil bidra med påtrykk mot stortinget. Lokalt vil vi påse at administrasjonens fagfolk følger opp og tar en gjennomgang av hva som er fornuftig antall og hvilken kompetanse som behøves sett mot hvilke enheter det er snakk om – for eksempel, palliasjon, demensomsorg, korttid/rehabilitering. I praksis vil dette bli synlig i budsjett og i flere ansatte på vakt på Helsehuset.

5. Dagaktivitetstilbud til personer med demens og deres pårørende. SV har fremmet denne saken ved en rekke anledninger. Namsos kommune har per i dag tilbud ved Helsehuset, bo og velferdssentrene og kjøper plasser ved et gårdstilbud i Overhalla. SV mener tilbudet verken dekker behovet, er tilstrekkelig differensiert eller tilgjengelig for denne gruppen. Tessem mener SV bare toucher innom saken i kortversjonen av valgprogrammet. Vi kan være enig i at dette burde komme tydeligere fram, noe det også gjør om han leser den fullstendige versjonen av programmet. Når SV fremmer denne saken blir vi ofte møtt med argumentet at kommunen har vansker med å fylle de plassene som finnes. SV tenker at det både kan handle om manglende oversikt fra kommunens side, manglende informasjon ut til innbyggerne om hva som finnes av tilbud og at tilbudet ikke er tilpasset behovene. Det er fagfolkene som bør oppgi konkrete tall for tilbudet, men SV vil forsikre at vurderingene blir basert på faktiske forhold og ikke synsing. Dagtilbudet bør være individuelt tilpasset, inkludere mulighet til å få det i eget hjem, og tilrettelegges slik at det kan benyttes både dag og kveld. Dette blir en viktig oppgave i den nye kommunen og SV har store forventninger til løsninger her.





6. Dagaktivitetstilbud trenger aktivitører. Ja, SV er helt enig i at aktivitører er en viktig ressurs i dette tilbudet og vi vil også motvirke ytterligere nedskalering av tilbudet i Nye Namsos. Når det gjelder dagtilbud tror vi også at samarbeid med frivilligheten har stort potensial her. Demensforeninga i Namsos har i mange år bidratt med besøksvenner og annen frivillig innsats. SV er redd for at kommunen har nytt godt av denne ressursen uten å ha bidratt tilstrekkelig til hjelp med organisering og støtte. SV ønsker forbedringer og vil tilrettelegge for at frivilligheten blir verdifull for både brukere og frivillige uten å være en erstatning for manglende kommunalt tilbud.

7. GPS i demensomsorg. SV har ikke konkretisert bruk av GPS i sitt valgprogram, men vi er opptatt av å utnytte den teknologisk utviklingen. Vi formulerer oss som følger i vårt valgprogram: «Det bør tilrettelegges for nytenkning og utprøving av velferdsteknologi der hensynet til etikk og menneskeverd alltid skal veie tyngst.»

I SV mener vi at vi har stort fokus på helse og velferdstjenester i vårt valgprogram og vi har gjennom perioden kjempet for mange saker som berører de 7 punktene Tessem har satt fokus på. I det demokratiske systemet kreves det flertall for å få gjennomslag for forslagene. SV trenger din stemme!