Til ungdommen!

Meninger

Forestill deg en kommune der alle ungdommer føler seg velkommen 24 timer i døgnet året rundt!

En kommune der ungdom finner trygghet på en møteplass hvor det ikke er nødvendig å prestere og være best. Et sted hvor du aldri kommer på 2.laget, men kan være deg selv, slappe av og gjøre akkurat det du synes gir mening i ditt liv.

En møteplass der du kan ha uformelle samtaler med trygge voksne, som i tillegg hjelper deg med å skifte tennplugger på din 4-hjuling, hjelper deg med matematikkleksene dine foreldre ikke har tid til og hjelper deg inn i et fellesskap med jevnaldrende så du aldri føler deg ensom og alene.

Forestill deg en kommune som hjelper ungdom som har det vanskelig i nærheten av denne møteplassen. De voksne i kommunen som skal hjelpe deg, jobber tett sammen i et tverrfaglig team. De voksne kommer til deg og du behøver ikke fortelle alt om deg selv på en time, for kommunen har tatt ansvar for å ansette voksne i heltidsstillinger som elsker å jobbe med ungdom og ønsker å være der for deg når du har behov, 24 timer i døgnet, året rundt.

Forestill deg så at du kommer i en situasjon hvor du trenger hjelp og støtte i hverdagen og av forskjellige grunner ikke kan bo hjemme hos mor og far. Heldigvis har kommunen ungdomshybler hvor du kan bo i trygge omgivelser. Et sted hvor de voksne tar ansvar og hjelper deg med å komme videre i en sårbar periode i ditt liv, uten at du må flytte langt bort fra vennene dine og nærmiljøet ditt.

Forestill deg nå at denne kommune var Nye Namsos kommune, altså den kommunen du faktisk bor i.

Ungdommen er Namdalens fremtid og vi må have alle med!

Namsos SV sin 4. kandidat, Simon Sanka Jensen vil; sammen med ungdommen, kjempe for en nytenkende og ansvarlig politikk for de mange ungdommene som har det vanskelig og står utenfor de etablerte fritidstilbudene.