Meninger

For fire år siden sa vi i Senterpartiet at «Vi vil Overhalla». Vi vil fortsatt bygge Overhalla, ett Overhalla som går godt, men som må utvikles videre – som positivt, friskt og fremsynt.

Vi er ganske stolte over hvordan Overhalla nå bygges – med lys i husene i alle grendene – driftig landbruk og næringsliv fra Kvatninga og Sandmoen til Bertnem, Galgufta og Øysletta - og hvordan vi som kommune går i forkant med miljø- og energiløsninger.

Vi har jobbet hardt, og stort sett klart å innfri løftene fra forrige valg. Vi håper og tror vi har styrt kommunen godt gjennom de siste fire årene også. Økonomistyringen har vært god – og byggeprosjekter enten planlagt, igangsatt eller gjennomført. Nye Skage Barnehage er ferdig, ny brannstasjon med tre nye utrykningsbiler er ferdig, nytt bygg på helsetomta er påbegynt, utvidelse av Ranemsletta barnehage neste år, unike uteområder for skolene bygges neste år - og Hunn skole med flerbrukshall har byggestart neste vår. For Gimle skal vi klare å finne en god løsning, men det er utfordrende å vite hva som er behovet i innhold og omfang minst ti år inn i fremtida. Vi har oppnådd mye fordi vi har flinke folk med engasjement for Overhalla.

Senterpartiet i Overhalla har fortsatt et høyt ambisjonsnivå, og skal klare å finne nye gode løsninger for raskere utbygging av bredbånd, få tilrettelagt flere attraktive boligtomter i hele Overhalla, økt verdiskapning i og rundt matproduksjon, og være kreative tilretteleggere for næringsparkene våre. Spesielt fokus har vi nå på å bygge oppunder kompetansemiljøet for landbruk – slik at landbruket har et nært og kompetent apparat – i samspill med flere kommuner rundt i Namdalen, og et nytt ressurssenter for industrien.

Vi skal ta arbeidsgiveransvaret på alvor, og ha fokus på at kunnskap og kompetanse blant våre ansatte er nødvendig for å levere gode tjenester til både barn og eldre, og for at det skal være meningsfylt å gå på jobb. Det har vært prioritert å bygge bygg og infrastruktur, nettopp slik at tjenestene kan utvikles videre.

Vi er opptatte av hvordan vi fortsatt skal klare å skape vekst og utvikling i hele Overhalla. Historien viser at Overhalla selv må skape sin egen fremtid. Vi vil fortsatt Overhalla, med fortsatt boligbygging, og folk som har fremtidstro. Vi må være Norges beste tilretteleggere!

Overhalla skal være en god plass å bli født, gå i barnehage og skole, ha ei god fritid, en god plass å bo, arbeide og skape, og en god plass å bli gammel.

Senterpartiet i Overhalla stiller med en plan, en god ordfører og 22 gode kandidater med engasjement for Overhalla og Namdalen – og som verdsetter et godt samarbeid med de andre partiene.

For vi har trua på Overhalla og Overhallingen, og spesielt på ungene og ungdommene våre som skal få bygge fremtida.

Godt valg.