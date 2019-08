Bruk stemmeretten ungdommer – det angår fremtiden deres

Meninger

Under 50% av ungdommer velger å benytte seg av stemmeretten. Stemmeretten gir unge muligheten til å være med å forandre sin egen hverdag i fremtiden. Valgkampen 2019 har til nå handlet om gratis skolemat til mennesker som har mat, bompenger og eiendomsskatt, men tro det eller ei, det finnes viktige saker. Miljøet og mennesker i andre land trenger derfor at ungdommer engasjerer seg lokalt, og benytter seg av stemmeretten for å få til en forandring i verden.

FN har lenge laget oversikt over nasjoners økologiske fotavtrykk, som viser at dersom alle i verden skulle ha forbrukt like mye som nordmenn, så hadde vi trengt 3,4 jordkloder. For at vi ikke skal ta utvinne mer fra jorden, enn jorden klarer å reprodusere i løpet av ett år må hele verden leve som Sri Lanka. Takket være fattigere land, tømmes ikke jordens reserver raskere enn det, de gjør. Men fattige land er faktisk ikke nok for å redde oss.

Ifølge WWF hadde jordens befolkning brukt opp ressursene for 2019, i slutten av juli, om vi skulle levd bærekraftig. Dette handler ikke bare om at vi henter ut olje og kull, som fører til CO-utslipp, men om at vi driver rovdrift på jordens naturområder og forekomster av mineraler og vannressurser. Vårt ønske etter velstand, fører ikke til en bedre verden, og skaper lidelse for mennesker i andre land.

En artikkel i The Guardian avslørte i 2018 at barn nede i 6-årsalderen graver etter kobolt, i stedet for å være på skolen. Kobolt er nødvendig i oppladbare batterier, og gjør at nordmenn kan kjøpe nye el-biler, mobiler og el-sparkesykler. Dette advarte også fredsprisvinner Denis Mukwege om. At vi kan kjøpe stadig nyere og flere produkter, skyldes ikke bare oljepenger, men også at vi har muligheten til å kjøpe billige varer fra lavkostland med dårlige arbeidsforhold. Selv om de fleste nordmenn er opptatt av arbeideres rettigheter, gjør vi ikke særlig mye når det ikke kommer en selv eller vesten til gode.

For å stoppe overforbruket av naturressurser og naturområder er man nødt til å iverksette tiltak. Vi er nødt til å forvalte naturen bedre, og et slikt arbeid starter lokalt. Vi må stille krav til politikere, og vi må velge inn mennesker som vil ha en forandring. Vi må forvalte jordens ressurser bedre, å ta et større ansvar for at de som produserer våre vare, jobber under ordentlige forhold. Det er ungdommene som kan komme til å oppleve en jord med mangel på naturressurser, som må stå opp for sin egen fremtid. Derfor anbefaler jeg unge å benytte seg av stemmeretten, og bestemme over sin egen fremtid.