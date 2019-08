Feil retning fra regjeringa om inntak på videregående skole

Meninger

Professor Cecilie Rønning Haugen ved NTNU har undersøkt osloskolen og sett på konsekvensene av fritt skolevalg - eller karakterbasert opptak - som det i realiteten bør kalles. Hun påpeker blant annet at karakterbasert opptak bidrar til ulikhet mellom skoler som forsterker en segregering basert på etnisitet og sosial klasse, i stedet for å bidra til likeverd. Rønning Haugen finner også paralleller i internasjonal forskning.

OECD-undersøkelser viser at konkurransebasert skolevalg betyr økt fare for sosial segregering. Likevel vil regjeringa påtvinge såkalt fritt skolevalg i alle fylkeskommuner. Utdanningsforbundet Trøndelag er enig med forskerne i at dette er en dårlig idé. Når regjeringen bruker begrepet «fritt skolevalg», sikter den til en inntaksordning der elevene konkurrerer med hverandre på grunnlag av karakterer, og der skolene konkurrerer seg imellom for å få tak i elevene. I realiteten er det elevene med de beste karakterene som kan velge fritt, mens elevene med de dårligste karakterene må ta til takke med det de får.

Ved å presse gjennom en spesifikk inntaksmodell i hele landet fratar regjeringen fylkene muligheten til å tilpasse inntaksordninger etter lokale forhold. Dette vil gjøre det vanskeligere å føre en aktiv distriktspolitikk og ivareta elevgrupper med spesielle behov. Forslaget fra regjeringen bryter med en sterk lokaldemokratisk tradisjon på dette feltet, og kan i tillegg få alvorlige konsekvenser i praksis.

Karakterbasert skolevalg vil gi fritt skolevalg for noen få. En slik ordning vil favorisere faglig sterke og ressurssterke elever, og vil i realiteten gi mange elever svekket valgfrihet og dårligere muligheter. Vi mener alle elevers rett til å gå på en god nærskole er viktigere enn fritt skolevalg for noen få. Karakterbasert inntak («fritt skolevalg») vil gjøre det vanskeligere for elevene å komme inn på sin nærskole, og vil øke antallet elever som må reise langt, eller bo borte under opplæringen. Vi frykter utviklingen av «A og B-skoler» særlig i Trondheim.

Karakterbasert inntaksordning vil også føre til et enda større karakter- og prestasjonspress for elevene i grunnskolen. Dette vil forsterke de utfordringene vi allerede ser hos mange elever når det gjelder deres psykiske helse.

Videre vil karakterbasert inntak vil frata fylkeskommunen noe av styringen over egne tjenester i rollen som skoleeier. Dessuten vil det gi mindre forutsigbarhet i ressurssituasjonen ute på de videregående skolene i Trøndelag, noe som igjen vil kunne føre til et dårligere opplæringstilbud for elevene. Dette vil true den desentraliserte skolestrukturen.

Frihet til å velge for noen betyr ufrihet for andre og «den sterkestes rett» vil råde. Er det den ideologiske iveren for konkurranse og markedsretting av skolen som gjør at regjeringa ikke evner å lytte?