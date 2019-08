Gi mennesker med rusproblematikk en bedre hverdag

Meninger

De fleste kjenner noen som sliter med problemer knyttet til bruk av rusmidler. Noen med avhengighet knyttet til alkohol og medikamenter, andre med illegale rusmidler og ofte i kombinasjon. Felles for mange som strever med rusproblematikk, er at hjelpen de får er mangelfull. Mange bor dårlig, står uten jobb eller skole, har dårlig økonomi, og mange har både fysiske og psykiske plager. Regjeringen har lagd en opptrappingsplan for rusfeltet, hvor mye av ansvaret er overført til kommunen. Det handler både om å både å ha rusforebyggende tiltak, tidlig innsats, godt ettervern for de som har fullført behandling i spesialisthelsetjenesten og tilbud til de som fortsatt lever i aktiv rus. Dessverre vet vi at mange kommuner svikter på flere av disse områdene.

Mange med alvorlig rusavhengighet går gjennom krevende behandlingsforløp - både mens de er innlagt og ikke minst i tida etter innleggelsen. Mange vil hevde at det er etter ferdig behandling i spesialisthelsetjenesten, at den virkelige jobben starter. Denne jobben er det kommunen som har ansvaret for.

Først og fremst trenger man et trygt sted å bo. Det er ikke lett å bryte med gamle vaner når du bor sammen med andre som har det like vanskelig som deg selv. Mennesker er forskjellige og har ulike behov. Derfor mener FO at kommunen må tilby ulike boliger med ulik grad av oppfølging.

Kommunen må også hjelpe til med å skaffe jobb, skoleplass eller lignende. Å ha noe å gjøre er en viktig del av et godt ettervern. Noen kan trenge mer fleksibilitet i hverdagen for å kunne stå i en skole eller jobbsituasjon – det må det legges til rette for.

Personer som er i en etterverns fase kan også ha vansker med å finne seg til rette i ordinære fritidstilbud. Tilrettelagte fritidsaktiviteter er derfor av stor verdi og viktighet og en arena ansatte med helse- og sosialfag kompetanse har naturlig plass.

God hjelp handler om å bli møtt på en god måte. Man trenger å vite at man kan be om hjelp fra tjenestene kommunen har uten å bare bli møtt av noen som kun gir et skjema som må fylles ut. De fleste trenger noen som har tid til å høre på deg. Som har tid til å hjelpe deg med å få orden på både praktiske ting og som kan snakke med deg om utfordringer du møter som rusfri. Gjennom å sørge for å ansette sosialfaglige ruskonsulenter kan innsatsen for denne gruppa ivaretas og koordineres, i samarbeid med øvrige tjenester.

Kloke kommunepolitikere skjønner at en innsats for de som strever med rus er helt nødvendig. Hvilke politikere sørger for at det settes av midler til dette arbeidet kommunes budsjett?

Gjennom stemmeseddelen kan du gi stemme til de partiene i din kommune som vil prioritere et godt ruspolitisk arbeid. Bruk denne muligheten!

Godt valg!