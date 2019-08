Namdalen trenger en tydelig stemme på fylkestinget

Meninger

Årets Fylkestingsvalg er historiens første valg til et fylkesting for hele Trøndelag. Med Trøndelag Fylkeskommune er det nye muligheter. Men det medfører også nye utfordringer. Det er lengre til Trondheim enn til Steinkjer. Midler skal fordeles i et større område med ulike interesser. Derfor er det viktig med sterke representanter fra Namdalen i Fylkestinget.

Torgeir Strøm er svaret på dette. Han er en patriotisk namdaling med stort engasjement og brei politisk og yrkesmessig erfaring.

Torgeir Strøm har vært folkevalgt i Fosnes kommune i en årrekke. Han ble representant i Nord-Trøndelag Fylkesting i 2015.Da vi fikk Trøndelag Fylkeskommune i 2018 ble han representant i Trøndelag Fylkesting. Her har han markert seg som en tydelig distrikts- og samferdselspolitiker. Han er nestleder i «Hovedutvalg for veg» og medlem i Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg og har kjempet for «Jøa t`lains 24/7», utbedrings av Hovikberga på RV 767, utbedring av Breksillan – Salsnes på RV 769 , trafikksikkerhet, gang- og sykkelveger m.m.

Med jorbruksutdanning og lærerutdanning har han vært bonde og lærer i grunnskolen. Han har hatt mange ulike tillitsverv i forbindelse med arbeid. Som leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag har han kjempet kamper for opprettholdelse av et mangfoldig jordbruk der kortreist og trygg mat har vært hovedfokus. Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet har han arbeidet for en skolepolitikk som styrker hver enkelt elev i en desentralisert skolestruktur. Han er en forkjemper for at de videregående skolene i hele Trøndeløag skal bestå og at ingen skal legges ned.

Som kulturarbeider har Torgeir Strøm lagt ned et stort arbeide med å hegne om Olav Duun sin diktning og gjennom «Olav Duun-stevnet» formidle namdalsdikteren som Namdalens store forfatter.

Politisk har han hatt sentrale verv i ledelsen for Nei til Eu både lokalt og i Nord-Trøndelag.

Som lokalpolitikkere med erfaring fra ordfører/varaordførerposisjon vet vi at godt samspill mellom kommune og fylke er avhengig av patriotiske og engasjerte representanter i Fylkestinget.

Vi er glad, og stolt over, at Torgeir Strøm er på 2.plass på Fylkestingslista for SV.

Vi er sikre på at han vil kjempe for en fylkespolitikk der utviklingen i Namdalen er en sentral satsing for Trøndelag Fylkeskommune.

Er du opptatt av å sikre Namdalen en tydelig stemme og en engasjert representant i Fylkestinget bør du stemme SV. Ei sterk SV-gruppe på Fylketstinget vil kunne sikre Rød-Grønt flertall. Ei sterk SV-gruppe på Fylkestinget vil gi Torgeir Strøm en posisjon for å kjempe for Namdalens interesser.

Stem Torgeir Strøm.

Stem SV.

Kåre Aalberg Kjersti Tommelstad Kari Ystgård Merethe Leirvåg

Namsos Namsos Namskogan Vikna

Tidl. ordfører Tidl. varaordfører Tidl. ordfører varaordfører

Mari Anne Hoff Ola Kristian Johansen Steinar Sæternes Runbjørg Bremset Hansen

Leka Snåsa Grong Nærøy

Tidl. ordfører varaordfører Tidl. varaordfører Tidl. varaordfører

Bodil Grande Melling

Namskogan

Tidl. varaordfører