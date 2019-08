SP og bjørnepolitikken

Meninger

Kan vi stole på SP i bjørnepolitikken eller bruker de det kun som tema for å sanke stemmer før valg? Møtet på Snåsa hotell sist tirsdag kveld setter meg i tvil. En av Nationens sentrale aktører nektet meg et sluttinnlegg på møtet. I dette innlegget ville jeg sette fokus på at i Sverige foregår det nå en avskyting av ca 100 bjørner i Jemtland og 400 i hele Sverige.

I sommer har en hanbjørn lusket rett bak Snåsa hotell og nær Vegseth camping og E6. Den har rullet seg på veien og skremt mange passerende. I Indre Namdal får man ikke felle bjørn pga at Trøndelag ikke har en bærekraftig egen stamme av bjørn enda. Dette ligger tilbake i tid da SP med Lars Peder Brekk tok initiativet til et bjørneforlik. Det blir nærmest komisk når man ser denne ubalansen mellom Jemtland og Trøndelag. Lierne Nasjonalpark henger sammen med et konsentrert bjørneområde på svensk side hvor det skal skytes mange bjørn på svensk side. Hvordan skal reglene praktiseres innenfor dette verna området?

Skal vi bare dra inn i området og jage flest mulig inn på svensk område eller skal bjørneforkjemperne gå inn på svensk område og jage flest mulig inn i Norge. Tommy Reinås fra Mdg hadde et fornuftig sluttinnlegg der han fokuserte på at den svenske og den norske stammen må sees under ett og forvaltes sammen. Det gjelder også gaupe/lo og jerv som vi i Skandinavia har ekstra ansvar for. Slik det er nå skapes det bare irritasjon og enda mer manglende tillit til politikerne i Norge, som er tynnslitt nok allerede på en rekke områder.