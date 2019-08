Den som ønsker ulovlig hemmelighold, får stemme på andre enn Leka SV!

Meninger

I Norge er det stortinget som vedtar lovene.

For den som sitter i kommunestyret, kan det være lurt å kjenne litt til lover som er sentrale for folkevalgtrollen, som Kommuneloven, Forvaltningsloven og Offentleglova. Like viktig er det at administrasjonen, med rådmannen i spissen, er godt orientert om regelverket en kommune skal styres etter.

Hovedprinsippet i Offentleglova er at det meste som vedtas i en kommune skal være offentlig Det finnes noen unntak, som tar sikte på å beskytte folk sine helt personlige forhold, som helse og sosiale forhold, samt noen forsvars- og beredskapsforhold.

Og, kjære velgere, offentleglova er faktisk ikke ment som en beskyttelse for politikere som gjør vedtak i strid med det som folk flest mener gagner kommunen deres!

19.februar gjorde Leka kommunestyre et vedtak om en avtale med rådmannen som ble hemmeligstempla. Mellom behandling i formannskapet og kommunestyret undersøkte jeg om det går an å hemmeligstemple en rådmannsavtale. Alle råd jeg fikk, fra forskjellige instanser, tilsa at lederavtale i kommunen skal være offentlig.

Når minst tre representanter i et kommunstyre mener at et vedtak er i strid med det som er lov å gjøre, finnes det en bestemmelse om at en kan sende dette vedtaket inn til Fylkesmannen til vurdering, såkalt lovlighetskontroll. Dette er en absolutt siste utvei til å få sjekka ei sak, og noe som nesten aldri benyttes.

21.februar leverte tre av oss lovlighetskontroll på hemmeligholdet av saka om avtale med rådmannen. Etter reglene skal saka først innom kommunestyret på nytt, men hvis dette fastholder sitt opprinnelige vedtak, skal saka sendes til fylkesmannen til endelig vurdering og avgjørelse.

Først tok det tre måneder og flere purringer før ordfører endelig satte saka på dagsordenen 23.mai. Han valgte å misforstå hva saka handlet om, det er hemmeligholdet av rådmannsavtalen vi har prøvd å sende til fylkesmannen, ikke selve avtalen. Ordfører brukte sitt flertall på ni av femten representanter til å bestemme at saka ikke skulle sendes til fylkesmannen til endelig avgjørelse! For å komme fram dit, hadde han konsultert KS-advokatene til kr 1700 pr time. Hadde man fulgt spillereglene og senda saka til fylkesmannen, hadde en fått deres svar helt gratis!

Jeg skjønner at noen kan synes det er spesielt å gå ut med noe som ei gruppe i kommunestyret ønsker å hemmeligstemple. Men nå har det gått seks måneder siden vi leverte hemmeligholdet som er ulovlig inn til Leka kommune, og SP-gruppen har misbrukt mulighetene til å få en saklig og uhildet vurdering av saka. Det er faktisk i strid med demokratiet, at et flertall hopper bukk over reglene for å få det som de vil uten at det blir kjent utad!

Brønnøy kommune ble i saka brukt som eksempel på en kommune som har hatt en rådmann bosatt i Oslo. Der var saka behandla i full åpenhet, med omtale i avisene, uten noen form for hemmelighold. Den rådmannen hadde faktisk oppmøteplikt på rådhuset det meste av uka.

Uansett hvor stort flertall Leka SP har, så er de ingen lovgivende forsamling!

Leka SV kommer til å arbeide for at innbyggerne skal få kjennskap til alt som skal være offentlig i Leka kommune. De som er mot det, får nesten finne seg noen andre å stemme på!