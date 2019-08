En pendlers betraktninger

Meninger

Egentlig har Leka kjempeflaks. For det har seg slik at næringslivet i Nærøysund roper etter arbeidskraft og vil sannsynligvis gjøre det i mange år framover. Ta med at nye Nærøysund kommune fra januar 2020 vil være landets største oppdrettskommune. Ta også med at under fjorårets «Blå konferanse» kunne næringslivet i Nærøysund melde at de hadde problemer med å få tak i nok folk til de 50 stillingsannonsene som lå ute.

Folk i Leka befinner seg rundt en halv times båttur fra dette arbeidsmarkedet i Nærøysund. Alt som skal til er en egen pendlerrute mellom Leka og Rørvik, som et tillegg til dagens hurtigbåt. Jeg mener det bør være gode muligheter for at politikerne i Leka kan stå sammen om å få til en pendlerrute snarest. Dermed vil en av de viktigste forutsetningene for å lykkes med økt tilflytting være på plass. Og for første gang på mange, mange tiår vil Lekaungdommen kunne bo hjemme, men gå på Ytre Namdal videregående skole.

Jeg har ganske enkelt store problemer med å forstå hvordan Leka skal kunne øke tilflyttinga og senke snittalderen i Leka, uten pendleruta og uten arbeidsmarkedet i Nærøysund.

Etter treårig utdanning på Nord Universitet i Bodø kom jeg flyttende tilbake til hjemkommunen Leka i april 2014. En interessant jobb dukket opp og var avgjørende for at jeg valgte å flytte hjem. Siden da har jeg ukentlig jobbet i samtlige oppdrettskommuner i Ytre Namdal, med fire dager ute på sjøen og en dag på kontor. Dette gjør jeg fortsatt og stortrives som pendler. Gjennom de fem siste årene har jeg sett den rivende utviklingen i den «blå næringen» på nært hold, og også blitt kjent med ulike måter å pendle på.

I dag er det slik at jeg og mange av mine kolleger er prisgitt en arbeidsgiver som har lagt godt til rette for arbeidspendling. Blant annet med både båt, firmabil og arbeidstid. Jeg mener det burde være et offentlig ansvar å være med på å gjøre det lett for unge arbeidstakere å komme raskt til og fra arbeid og hjem. Å arbeide i sjømatnæringa er spesielt på mange måter, men ikke mer spesielt enn at et samarbeid mellom næringa og det offentlige ganske sikkert ville bidratt til enda flere arbeidsplasser. For Leka kommunes vedkommende er det store muligheter for å ta del i denne veksten, dersom det legges til rette for økt arbeidspendling. Vi kan ikke vente på at en hjørnesteinsbedrift med 100 ansatte skal ramle ned fra intet.

Med bakgrunn i veksten i den «blå næringen» i regionen støtter jeg fullt ut Leka AP sitt engasjement om å legge til rette for en supplerende pendlerbåt mellom Leka og Rørvik. Jeg vil si det så sterkt som at dersom vi lykkes med dette, vil en av de viktigste pilarene være på plass for at folketallet skal fortsette å stige i Leka – og med mange, godt utdannede unge folk. Godt valg.