Meninger

Regjeringen vil nå prøve ut en ny modell for «Statens Hus», der mindre avdelinger av statlige etater samlokaliseres og arbeider sammen i et felles statlig forvaltningsmiljø.

For å styrke samarbeidet i kompetanseklynger, varsler regjeringen at den vil etablere piloter for eventuell samlokalisering av mindre avdelinger av statlige etater i samme bo- og arbeidsmarkedsregion

Et slikt felles fagmiljø i et «Statens Hus» vil kunne gjøre det lettere å beholde og rekruttere kompetanse i de statlige etatene som er der i dag, og legge bedre til rette for at flere statsetater enn i dag kan rekruttere og tilsette folk desentralisert. Dette er også en oppfølging av Granavold-plattformen om statlig lokaliseringspolitikk.

Venstre-ordfører i Eid kommune, Alfred Bjørlo, har i 4 år tatt til orde for en slik utvikling. Nå ser han at har fått gjennombrudd for sine tanker om en ny måte å utvikle distrikts-Norge på.

Det er en rivende utvikling i nye Nærøysund kommune, der det å tiltrekke seg folk er den største utfordringen. Sterke , samla statlige fagmiljøer er derfor veldig viktig for å skape et mer mangfoldig og attraktivt arbeidsmarked.

Nærøysund kommune, som blir landets største havbrukskommune, er etter Venstres mening, perfekt egnet for en slik pilot som Regjeringen nå vil sette i gang. Kommunereformen legger opp til å skape større utviklingskraft i distrikts-Norge. Et statens hus i Rørvik vil forsterke Rørviks rolle som Trøndelags kystby.

Jeg ser for meg at en slik Statlig klynge vil kunne være aktuell for Blå sektor i vår kommune. Fiskeridirektoratet og mattilsynet er naturlig å legge til et slikt kontor, kanskje burde også Miljøvernvdelingen hos fylkesmannen, kystverket og Innovasjon Norge også lokaliseres til et slikt fagmiljø.

Et slikt kontor i vår region vil være positivt for de blå næringen og for kvaliteten på tjenestene.

Staten vil i første omgang starte et slikt forsøk i tre distriktskommuner, og det tas sikte på å komme i gang i 2020.

Som leder og ordførerkandidat for Nærøysund Venstre vil jeg nå ta tak i denne saken og gjennom mitt verv som landstyremedlem i Venstre komme i dialog med regjeringen for å melde på Nærøysund kommune som interessert i å være med på pilotprosjektet av regjeringens desentralisering av statlige oppgaver.