Nytt krafttak for heltid

Meninger

I Overhalla kommunestyres møte 18. juni i år stilte Arbeiderpartiet et spørsmål om praksis og mål for å oppnå tilfredsstillende andel heltidsstillinger i helsesektoren, er godt nok ivaretatt i Overhalla. Spørsmålet hadde bakgrunn i utlysinger av flere deltidsstillinger.

Ordføreren ga et greit og informativt svar på vårt spørsmål – om dagens status. Han reflekterte også om målene som er satt for heltid, er tilfredsstillende i tida framover.

Fra 2011-2013 ble det gjennomført et prosjekt for å minimere omfanget av ufrivillig deltid. For sykeheimens del ble det satt et mål om å få 9 ansatte på heltid (6 sykepleiere og 3 hjelpepleiere). I dag har sykeheimen 9 sykepleiere og 2 hjelpepleiere i heltid – en har altså tilnærmet oppnådd målet. Ved ledighet i stilling, får ansatte med ufrivillig deltid tilbud om å gå opp i stilling før utlysing. Enhetslederne har ikke myndighet til å slå sammen stillingshjemler for å oppnå flere heltidsstillinger i nye utlysinger.

Overhalla Arbeiderparti tar svaret fra ordføreren til orientering, og er glad for at han også er urolig over at målene som ble satt for få år tilbake, ikke er godt nok. Vi er glade for muligheten de ansatte har for å kunne øke stillingsandel ved ledighet, men dette er ikke nok. Med utsikter til et sterkt økende behov for pleie- og omsorgstjenester i åra framover er det overmodent for å øke ambisjonene om heltidsstillinger i kommunen. 9 heltidsstillinger er langt bak de ambisjoner vi bør ha.

Helseministeren beskriver noen tiltak for å løse framtidas bemanningsbehov i helsesektoren:

Flere må øke sine stillingsandeler

Flere må arbeide lengre (flere år)

Digitalisering (for å kompensere for at vi har for få ansatte å spille på)

Mange kan ha behov for reduserte stillinger i perioder med omsorg for barn, eller på grunn av slitasje mot slutten av arbeidslivsløpet. Men spesielt i rekruttering av unge, nyutdannede sykepleiere og andre helsearbeidere, er det viktig å kunne tilby helstillinger.