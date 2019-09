– Vi godtar ikke store kutt til frivilligsentralene

Meninger

Gjennom et finurlig budsjettriks setter regjeringa frivilligsentralene landet over i alvorlig fare. Støtte til sentralene har gjennom mange år hatt egen post på statsbudsjettet, før støtten ble bestemt tildelt gjennom rammeoverføring til kommunene, og videreutbetalt til frivilligsentralene.

Nå har regjeringa vedtatt å flytte satsinga vekk fra Kulturdepartementet, samtidig som tilskuddsordninga blir endret slik at bidraget blir tildelt etter kommunenes folketall. 265 av landets kommuner får reduserte overføringer. Kommuner som har frivilligsentral, og mindre enn 12.000 innbyggere, rammes til dels katastrofalt. Dette er i store trekk de samme kommunene som vil ha størst andel eldre i åra framover.

Den nye finansieringsmodellen med tilskudd ut fra innbyggertall vil tre i kraft fra 2021. For flere kommuner er reduksjonen i tilskudd dramatisk, og vi ser ikke hvordan de skal kunne overleve med en slik reduksjon i tilskuddene.

Eldre og andre som jobber i frivilligsentralene bidro med en arbeidsinnsats til en verdi av 25 milliarder kroner i 2016 – til sammenligning er dette litt mer enn verdiskapinga i jordbruk og skogbruk samme år.

Frivilligsentralene har utviklet seg til flotte møteplasser som bidrar til inkludering, meningsfylte aktiviteter og bolyst, samt at de motvirker ensomhet.

Dette er listen over reduksjon i støtten til frivilligsentraler i Namdalen. Kolonnene angir:

Tilskudd i 2019

Foreslått tilskudd etter ny ordning

Kutt

Namdalseid 288.868 55.911 -235.875

Lierne 414.284 74.254 -365.287

Namsskogan 606.520 32.030 -574.490

Grong 414.284 84.484 -329.800

Høylandet 414.284 44.800 -369.484

Overhalla 828.568 135.669 -692.899

Flatanger 335.128 39.367 -295.761

Vikna 414.284 160.044 -254.240

Nærøy 414.284 180.715 -233.569

Det er viktig for Arbeiderpartiet å videreføre støtten til frivilligsentralene i våre kommuner. Vi har programfestet å opprettholde støtten, og ser deres store betydning for trivsel og meningsfull aktivitet for en stadig voksende gruppe eldre og andre brukere.

Arbeiderpartiet mener det skal være kommunenes oppgave å utvikle lokale frivillighetstilbud sammen med organisasjonene. Dette er flere ganger tatt opp i Stortinget. Vi ønsker fortsatt å ha en egen post på statsbudsjettet for å sikre videre drift av sentralene.