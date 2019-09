Kommunen, vår partner til å redde barnas klimafremtid

Meninger

Barn og unge har flere steder skolestreiket og gått i tog for en trygg klimaframtid. Dette vil de fortsette med. Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) i hele landet støtter dem i deres aksjoner.

Nå er det kommune- og fylkestingvalg, og vi anser at lokale myndigheter har en nøkkelrolle når vi skal begrense klimautslippene. BKA er medlem av Klimavalgalliansen,n bredt sammensatt allianse av ulike, stort sett landsomfattende, organisasjoner. Alliansen har gitt ut heftet "8 klimavettregler". Her finnes et stort utvalg av konkrete forslag til å utforme klimavisjonen i praksis på kommunalt nivå. Den kan leses på http://www.klimavalgalliansen.no/klimavalg2019/klimavettreglene

Både kommunale og fylkeskommunale myndigheter må ha et aktivt forhold til disse klimavettreglene, og legge til rette for at befolkningen får et personlig forhold til kampen mot klimatrusselen. Barna og barnebarna våre krever at vi som voksne tar ansvar på alle de områder vi kan, og de som er voksne i dag må veiledes til å føle et ansvar for klimaet også for kommende generasjoner. Påbudet om å overlate kloden til neste generasjon i minst like god forfatning som vi selv overtok den, gjelder som aldri før, og det er kommuner og lokalsamfunn som må gå foran.





Er du av dem som mener at å redde livsgrunnlaget er den viktigste oppgaven nå? Og at den jobben også bør prege lokale avgjørelser? Da gjelder det å sjekke om det partiet du vil stemme på har den beste politikken. Din stemme teller!





Godt valg!