Ny kommune – nye muligheter å ta tak i!

Meninger

Kommunene og fylkeskommunene opplever på flere områder en dreining mot mer sentralstyring og byråkratisering. Denne utviklingen er KrF kritisk til, og vi ønsker heller et politisk system der avgjørelsene vedtas, så nær de det gjelder som mulig. Vi er derfor en aktiv pådriver for å flytte mer reell makt over på de lokale folkevalgte nivåene. Dette tror vi vil revitalisere og ansvarliggjøre kommunestyrer og fylkesting.

Namsos KrF ønsker en ny kommune med trygge lokalsamfunn, gode oppvekstsvilkår, aktive seniorer, verdig eldreomsorg og rom for et verdiskapende næringsliv. Næringsliv i bygdene er et av de viktigste fundamentene for bolyst. Vi vil at det arbeidet som legges ned nå, skal gi grobunn for bolyst i generasjoner fremover. Derfor må vi planlegge helhetlig og for fremtiden, og ikke bare for de fire neste årene.

Mange eldre, pensjonister og organisasjoner legger hver eneste dag ned en uvurderlig frivillig innsats på sykehjem, daghjem og andre institusjoner. TUSEN TAKK! Dere utgjør mange årsverk.

Men om vi skal møte fremtidens eldrebølge, er vi nødt til å finne frem kreativiteten i kommunen. Derfor er det viktig at det nye kommunestyret har et eldreutvalg, som kan hjelpe oss med å finne de beste løsningene. Utvalget vil være en viktig samarbeidspartner for å sikre de eldre en verdig alderdom i fremtiden.

KrF er opptatt av å ta vare på skaperverket og naturen rundt oss. Vi har bare én klode! Vi bør derfor bli en foregangskommune innenfor forbud mot engangsplast i kommunal og offentlig sektor. Kommunen bør også å ta i bruk fornybare energikilder der det et tjenlig, når nye kommunale bygg skal bygges.

Namsos kommune bør ha et klart mål om å ha den beste universelle utformingen av sine offentlige bygg. Ingen skal være nødt til å planlegge en rute for å komme seg til et offentlig kontor. Lett tilgjengelige inngangsparti og tilrettelagte parkeringsplasser bør være et minimumskrav.

Rovdyrforliket MÅ følges opp:

Trøndelag KrF sitt landbrukspolitisk utvalg kommer til å følge dette tett. Vi vil jobbe for å legge press på fylkesmannen, slik at man får en varig og god løsning rundt rovdyrsituasjon. Uten sterkt press fra hele regionen, kan vi ikke få til en bedring av dagens rovdyrsituasjon.

Som førstekandidat for Namsos KrF vil jeg jobbe for at nye Namsos kommune skal være forberedt på fremtiden, ved å løse både lokale og bidra til å løse globale problemer. Jeg jobber frem mot årets valg, med løsninger som skal bygge opp et Namdalen, som mine barn vil bo i, i fremtiden. Dette klarer vi kun med sterke og aktive lokalsamfunn.