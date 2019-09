Så klart skal vi kjøre båt, også i Trondheimsfjorden!

Meninger

Tommy Reinås fra Miljøpartiet de grønne hadde et innlegg i Adressa der de sier at de har som mål å forby bruken av store fritidsbåter med fossilt brennstoff i Trondheimsfjorden.

Her i Trønder-avisa leser jeg at det for Reinås og MDG er uaktuelt å samarbeide med FrP etter fylkesvalget. Dette er for meg helt greit, for en slik forbudspolitikk som MDG ønsker å føre er overhode ikke kompatibel med vårt syn på enkeltmennesket.

Vi trøndere er et friluftselskende folkeslag, vi har i alle tider søkt oss ut i naturen når vi har fri og skal slappe av og kose oss. For noen av oss så er det fjellet som lokker, mens for andre er det havet. Interessen for fritidsbåter har alltid vært veldig stor i Trøndelag, og det er ikke så rart, så fantastisk og flott skjærgård som vi har!

Nesten 60% av befolkningen i Trøndelag bor ved Trondheimsfjorden. For disse innbyggerne er det å kunne dra ut på fjorden, enten for å fiske, drive med vannsport eller bare kose seg i sola, en av de tingene som virkelig bidrar til at «Trivelige Trøndelag» lever opp til sitt gode navn og rykte. De siste årene har det skjedd en enorm omvelting i fritidsbåtparken. Båtene har blitt større, mer komfortabel og raskere, men de har også blitt mer drivstofføkonomisk og mer miljøvennlig. En stor cabincruiser i dag forurenser mindre enn det en liten snekke gjorde for noen år siden.

Alle som bruker fjorden er opptatt av at den skal bevares så ren og fin som mulig, med et yrende dyreliv. Der man kan både fiske og studere dyrelivet, eller bare kose seg med lyden av måkeskrik og bølgeskvulp, mens man ligger og soler seg og funderer på hvor heldig man er som bor nettopp i Trøndelag, der man har slike rekreasjonsmuligheter rett utenfor stuedøren.

Vi i Fremskrittspartiet mener at den forbudslinjen som MDG legger opp til blir helt feil, vi skal ikke nekte noen å kose seg på fjorden, slik vi trøndere har gjort i alle tider.

Vi skal ta vare på fjorden, legge til rette for at den er flott også til kommende generasjoner, men dette skal skje i samarbeid med de som bruker fjorden. Ikke med tvang og forbud!