Spillum Økopark er helhetstenking

Meninger

Namsos SV har fått svært mange positive tilbakemeldinger på det grønne næringsprosjektet Spillum Økopark SV (samvirke). Her prøver vi å synliggjøre at restprodukter fra en produksjon kan bidra til en annen miljøvennlig produksjon. Med utgangspunkt i Moelven Van Severen på Namsos-sida av elva Namsen, og MNAs plan om miljøtorg på Spillum, har vi skissert en grønn næringspark på Spillums-sida. Her er det skissert et biogassanlegg, produksjon av hagejord, drivhus for produksjon av grønnsaker, laksefôrfabrikk, lakseslakteri, produksjon av laksesmolt og laks i lukket anlegg på land. Det er skissert solceller på alle tak og varmeutveksling fra elveutløpet.

Restprodukter fra sagbruket kan bli fraktet over elva med droner og kan inngå i både produksjon av biogass, laksefôr og hagejord. MNAs miljøtorg kan også brukes til levering av restprodukter til biogassanlegg og produksjon av hagejord. Karbon som er lagret i tremasse, kan med oppmaling i hagejord øke karboninnholdet i jorda. Et lukket anlegg av laks og smolt skal hindre rømming av fisk, slik vi ser i åpne anlegg i havet, og fôrrester og avføring kan brukes i biogassproduksjon og i produksjonen av hagejord. I stedet for å hente soya og mais fra regnskogsområder i Brasil, kan høyverdig protein fra trelignin bli laksefôr.

Med Namsos SV sitt skisserte prosjekt Spillum Økopark ønsker vi å bidra til en konstruktiv debatt om et framtidsretta og økologisk bærekraftig næringsliv. Alt næringsliv vil framover bli målt på økologisk bærekraft. For klimakrisa og miljøutfordringene er så store at det truer naturmangfoldet og menneskehetens eksistens. For Namsos SV er det viktig å tenke globalt og handle lokalt.

Det har også kommet inn en del konstruktiv kritikk. Vi har ikke vært presise nok i noen navnebegreper. Det er slettes ikke tenkt noe avfallsdeponi i planene for MNA på Spillum. Det skal være et Miljøtorg med mottak og sortering av restprodukter. Alle produkter skal så gå til gjenvinning. På tegninga har vi også brukt begrepet restavfall fra Moelven Van Severen. I vår sirkulærøkonomiske tenking burde begrepet være restprodukter.

Den sterkeste kritikken har vi fått fra Frode Staldvik og Tone Løvold i Kunnskapssentret for laks og vannmiljø, som mener at ei plassering av et oppdrettsanlegg for laks, sjøl om det er et lukket anlegg, ikke bør legges ved utløpet av Namsen, som nasjonalt laksevassdrag og laksefjord. SV som miljøparti tar sjølsagt kritikken fra Kunnskapssentret på dypeste alvor. Namsos SV skisserte sin grønne økopark på Spillum fordi Moelven Van Severen og MNA sine planer ligger ved Namsen utløp. Vi er enige om at utfordringene med åpne laksemerder i havet med rømming av laks, lakselus, fôrspill og avføring rett i havet ikke kan fortsette. Både Kunnskapssentret og SV er enige om at dersom laksoppdrettsnæringa skal kunne forsvares ut fra et økologisk perspektiv, så må lakseoppdrett inn i lukkede anlegg i havet eller på land.

Namsos SV har prøvd å skissere et miljøvennlig lukket oppdrettsanlegg på land. Slike anlegg må ha tilgang på både ferskvatn og sjøvatn, men det foregår ikke gjennom store utskiftinger av vannmasser ut og inn fra havet. Vatnet resirkuleres i et lukket system (Recycling Aquaculture System), og reststoffer / restvatn kan gå inn i biogassproduksjonen. Det samme kan restprodukter fra lakseslakteriet gjøre. I utgangspunktet skal det derfor ikke skje uheldige utslipp til vassdraget. Så kan det hende at Kunnskapssentret har rett i at en også må tenke en verst tenkelig situasjon der uhell kan skje. Dersom miljømyndighetene krever det, så må kanskje det landbasert lukkede anlegget flyttes til deler av kommunen som ligger utafor Namsenfjorden. For oss i Namsos SV har det primære vært å vise en helhetstenking om et grønt og framtidsrettet næringsliv. At deler av prosjekt eventuelt må flyttes til andre deler av kommunen, endrer ikke på det. Det er gjennom nytenking og meningsbrytning at den grønne framtida skapes.