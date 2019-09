Ikke helt APPsolutt fra A t B

Meninger

I en tid med større miljø – og klimafokus er det mange som ønsker å begynne å reise kollektivt. For å få til et tilgjengelig og balansert Trøndelag, og få flere til å reise kollektivt, er det fundamentalt med god og oversiktlig reiseinformasjon. Hvordan kan jeg reise kollektivt i Trøndelag eksempel fra Frosta til Høylandet? Fra Namsos til Lierne? I Levanger kommune? Fra Steinkjer til Flatanger? Eller fra Trondheim til Røyrvik? Og hvordan reise kollektivt tilbake? De fleste kjenner trolig ikke til mulighetene, og ergo er en godt utviklet reiseapp nødvendig for å finne reisealternativene.

AtB har overtatt ansvaret for å kollektivtransporten i tidligere Nord-Trøndelag. Dette innebærer også markedsføring og informasjon om det samlede kollektivtilbudet. Tidligere var ansvaret for markedsføring og informasjon i gamle Nord-Trøndelag noe fragmentert, og i en kombinasjon med at app-teknologien ikke var kommet så langt, ble kollektivtilbudet i Nord-Trøndelag en «hemmelig tjeneste». Spesielt ble terskelen høy for å endre vaner og bli bruker av kollektivtransporten.

I et fylke med spredt befolkning og stort areal, er det ikke økonomisk eller miljømessig bærekraftig å ha store busser som kjører, selv om det er med folk eller ikke. Men det er behov for et kollektivtilbud som kan brukes. I nordlige Trøndelag ble det utviklet et fleksibelt kollektivtransporttilbud hvor tog, båt og faste bussruter ble kombinert med behovsstyrt tilbringertransport, med kjøretøy som var tilpasset behovet. Hvis ingen reiser, går det heller ikke transport. Et matesystem til/fra buss, tog og båt, og der størrelsen på kjøretøyet blir tilpasset hvor mange som skal reise på den enkelte turen. Denne delen av kollektivtilbudet gjør det mulig å reise sammenhengende kollektivt i store deler gamle Nord-Trøndelag og til/fra resten av Trøndelag. I tillegg er det i enkelte kommuner servicetransport, dvs behovsstyrt og fleksible transporter spesielt godt egnet for eldre og ungdom som har behov for å reise internt i sin egen kommune fra a til b. Fellesbenevnelsen for tilbringer – og servicetransport er bestillingstransport. Et godt utviklet tilbud, men beklageligvis ikke så kjent og tilgjengelig på grunn av manglende informasjon og markedsføring.

Trøndelag har blitt samlet i ett fylket, og AtB har overtatt ansvaret for å markedsføre og synliggjøre det samlede kollektivtilbudet. Og den teknologiske utviklingen med smarttelefoner og app-er har lagt grunnlag for oversiktlig og lett tilgjengelig reiseinformasjon.

AtB har i avisene markedsført sine apper, blant annet «AtB Reise». Det markedsføres at «Med AtB Reise har du full oversikt over avgangene dine og oppdatert reiseinformasjon for hånden».

Tanken med å samle all reiseinformasjon på et sted, og hvor det er mulig å søke fram alle reisealternativer på en oversiktlig måte er kjempegod. Problemet er; det ikke samsvar mellom AtB sin markedsføring av «AtB reise» og realitetene. «AtB Reise» inneholder kun oversikt for faste bussruter og tog, noe som det er relativt lite av i nordlige Trøndelag. Når det gjelder oversikt over for eksempel muligheter for tilbringertransport til/fra buss, tog og båt må man lete på www.atb.no. I tillegg må en faktisk vite at det finnes et slikt tilbud før man leter på atb.no. Når man har skjønt hvor man skal navigere, og etter 5 klikk finnes informasjon om muligheten som bestillingstransport i den enkelte kommune. Deretter må personen som søker kombinere informasjonen fra appen og hjemmesiden. Det bør ikke være slik i 2019. Markedsføring av det fleksible kollektivtilbudet synes faktisk og blitt dårligere enn det var. Utilgjengelig og mangelfull reiseinformasjon er en effektiv måte å unngå at innbyggerne begynner å reise kollektivt i distriktene, er det meningen? Økonomisk motivert? Starten på nedbygging av transporttilbudet i distriktet i nordlige Trøndelag? Hva er ønsket politisk utvikling?

Uansett, ser fram til en snarlig appversjon 2.0 AtB Reise, som gir trønderen og tilreisende et helhetlig bilde over kollektivtilbudet, som også inkluderer tilbudet innen bestillingstransport. En app som muliggjør å reise kollektivt fra A til B i Trøndelag, også utenfor Trondheimsområdet.