Kommunikasjoner i og rundt Nærøysund i et klimaperspektiv

Meninger

Veinettet i Ytre Namdal trenger sårt oppgradering og vedlikehold. Dersom «lakseveg nord» blir en realitet med bompengefinansiering, bør vi også ta inn forbedringer på Fv 769 (Kystriksveien) og Fv776 (Skrøyvdalsvegen). I den lange anleggsperioden vil trafikken på disse vegene øke i tillegg til den generelle økningen. Strakstiltak bør uansett gjøres for å sikre tilstrekkelig trafikksikkerhet og framkommelighet for personer og gods. Leka, Bindal, Nærøysund, Høylandet, Overhalla og Nye Namsos utgjør et felles bo- og arbeidsområde.

I dag er det et altfor dårlig kollektivtransporttilbud i Ytre Namdal og når en skal ut av regionen. Mellom Kolvereid og Rørvik bør det settes opp el-minibusser som går hver halvtime. I tillegg må grendene knyttes sammen med tettstedene ved hjelp av et godt busstilbud.

Namdalen er et felles bo- og arbeidsmarked, slik at kollektivtilbudet bør organiseres slik at flest mulig kan reise kollektivt mellom hjem og jobb. Mange har behov for å reise ut og inn av regionen. I dag er tilbudet så dårlig at de fleste er nødt til å bruke bil. Med god bussforbindelse til Grong og hyppigere avganger med tog fra Grong, kan tog sørover bli et godt tilbud.