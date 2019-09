Nye Namsos trenger en gjennomgang av eldreomsorgen

Meninger

Namsos SV vil ha en gjennomgang av eldreomsorgen i Nye Namsos kommune.

Administrasjonen bør legge fram et analysenotat våren 2020 som grunnlag for en generaldebatt i kommunestyret om eldreomsorgen. Det er flere grunner til det. Eldreomsorgen utgjør en stor andel av den nye kommunens budsjett. Høyreregjeringa skjærer stadig ned på pengeoverføringene til kommunene, som igjen er negativt for grunnbemanninga i hele kommunesektoren. Organiseringa av eldreomsorgen i de tre kommunene som slår seg sammen er forskjellig på flere områder. Spesielt er det viktig å finne gode fellesløsninger for demensomsorgen. Bekymringsmeldinger fra både pårørende og ansatte er for mange i dagens Namsos kommune.

De ansatte i eldreomsorgen gjør en fantastisk jobb for de eldre og demente i kommunene. Det er en yrkesstolthet og en arbeidsvilje det står stor respekt av. De fleste arbeidsdager er gode dager i et arbeidsfellesskap og i samvirke med de eldre. Men frustrasjonen over ikke å strekke til, kan bli stor pga. for låg bemanning og omorganisering. Overarbeiding og frustrasjon kan føre til sjukmelding, og i verste fall til at dyktige folk finner andre jobber. I en presset arbeidssituasjon er det ekstra viktig å ha gode ledere. Vi erfarer også at det er mange dyktige ledere i eldreomsorgen. Like vel tror vi i SV at det er viktig å sette inn ressurser for å øke lederkompetansen, også i eldreomsorgen.

SV mener Nye Namsos kommune må gi enda tydeligere signaler til regjeringa om behovet for økte pengeoverføringer til kommunene. Svaret er ikke privatisering og såkalt økt konkurranse. Vi trenger ei rødgrønn regjering i 2021 som vil løfte og satse på kommunesektoren og som vil satse på den offentlige velferdsstaten. SV ønsker bemanningsnorm både i barnehagene, skolene og helsesektoren. Og det må følge penger med fra staten. SV vil også ha en tillitsreform som gir de ansatte tid og tillit til å bruke sin kompetanse og kreative evner, framfor rappportering- og stoppeklokkekultur. Vi ønsker også at brukere og pårørende skal ha en sterkere stemme inn i eldrepolitikken.

SV ønsker at Nye Namsos kommune skal bygge en heltidskultur. Hele og faste stillinger vil gi økt trygghet både for ansatte og brukere. Utlysing av hele stillinger vil øke kompetansen på området gjennom rekruttering av nyutdannede sykepleiere og helsefagarbeidere. For eldreomsorgen har stort behov for rekruttering av alle faggrupper. For Namsos SV er det viktig at det er nok sjukeheimsplasser og omsorgsboliger. Sjøl om det er et mål at ny teknologi skal bidra til at eldre kan bo heime lengre. Det er også viktig for pårørende at det er gode avlastningstilbud. Eldresentrene må ha sunn og næringsrik kost og godt legetilsyn. Namsos SV mener det er behov for en grundig gjennomgang av eldreomsorgen ved oppstaren av Nye Namsos kommune.