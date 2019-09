Politikerne har ansvar for å skape bolyst i Grong

Meninger

En av de viktigste årsakene til at jeg flyttet hjem til Grong, er den utrolig flotte naturen vi har, med utallige turmuligheter. Jeg ville dra på Grongtur, skitur og fisketur, og utforske de mange stedene jeg fortsatt ikke hadde vært. Det å få barn utløste en enda større motivasjon til å dra ut. Det å ta dem med ut i nærmiljøet og gi dem mestring og opplevelser, er en av de tingene som gir meg energi og bolyst. Dette er det viktig å ta vare på!

Dersom jeg blir valgt inn i kommunestyret i Grong, vil jeg jobbe for å beholde og ta vare på det vi har, og videreutvikle mulighetene som finnes. Jeg ser hvor mye engasjement Grongturene har skapt, og jeg har selv gjennom disse flotte turene fått oppleve steder jeg aldri har vært før. Jeg mener også at kommunen, sammen med grunneierne, har et ansvar i forhold til tilgjengelighet og vedlikehold, og at tråkking av skiløyper og vedlikehold av veier og skogsbilveier bør støttes. I dag snakkes det om at veier ikke blir vedlikeholdt godt nok, slik at det ikke er framkommelig på steder det før har vært mulig å dra til. Dette er synd. Ved å gjøre naturen mer tilgjengelig, og tilrettelegge for alle, er det mulig for folk å besøke steder de besøkte i barndommen, eller dra til steder de aldri før har vært.

En av de tingene jeg brenner for på fritida, er å få flere barn ut på tur. Jeg ønsker å være med på å legge til rette for at familier som kanskje ikke er så kjent i Grong, og som kanskje heller ikke er så vant til å være ute i naturen, får positive naturopplevelser. Det er både motiverende og spennende for barn å følge de gule båndene opp til en fjelltopp eller frem til et fiskevann, og det finnes så utrolig mange fine plasser som nå er gjort mer tilgjengelig.

Grunneierne har selvfølgelig et ansvar, og mange steder er det ryddet, satt opp skilt og bygd gapahuker. Men vi opplever også dessverre at grunneiere gjør det vanskeligere for brukere av naturen. Grongkortet, som gir oss lov til å fiske i stort sett alle vann i kommunen, er en flott ordning. Men dessverre er ikke alle vann og elvestrekninger med i denne ordningen. Vi må verne om allemannsretten, og vi må unngå at områder i Grong blir gjort utilgjengelig. Samtidig ser jeg som nyetablert bonde at det er viktig at vi utnytter de ressursene vi har. Vi trenger beitedyr, vi trenger å verne matjorda vår, og vi må pleie skogen på best mulig måte. Dette er også med på å skape bedre naturopplevelser, og hindrer at områder gror igjen.

Vindmøller har blitt et hett tema i valgkampen. Her mener jeg at vi må tenke oss om. Behovet for kraft er stort, og vil øke i framtiden. Men er vindmøller virkelig det beste alternativet? Det er lenge siden vi har hatt så store protestaksjoner som det vindmøllene har skapt. Og jeg mener vi må høre på innbyggerne. Jeg tror ikke at det å ødelegge uberørt natur med veier og anleggsområder er løsningen. Derfor ønsker jeg ikke vindmøller i Grong.

Politikerne har ansvar for å skape bolyst i Grong. I SVs valgprogram står det at vi vil jobbe for at folk som bor i Grong føler sterkere tilhørighet til bygda vår. Det står også at vi vil kjempe for å gi innbyggerne tilgang på et rikt friluftsliv. Dette tror jeg skaper bolyst. Vi må jobbe for at naturen er ren, tilgjengelig og tilrettelagt.