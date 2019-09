Regjeringen vil ha hele Norge på nett!

Meninger

Digitalisering kan gi oss bedre offentlige tjenester, mer verdiskaping i næringslivet og en enklere hverdag. Men det forutsetter at alle er på nett, og derfor foreslår regjeringen å innføre en rett på tilgang til bredbånd.

Norge har bredbåndsdekning i verdensklasse. Internasjonale rangeringer viser at vi ligger langt fremme når det gjelder både tilbud og bruk av internett. De siste årene har tilbudet blitt bedre for de aller fleste.

Siden regjeringen tiltrådte i 2013, har over 1 million flere nordmenn fått tilbud om fiberbasert bredbånd, og mer enn 90 000 husstander – som før ikke hadde mulighet til å få internett med grunnleggende hastighet – har fått nettopp det. Det betyr at nesten alle landets husstander i dag har mulighet til å få godt nok internett til å lese aviser, sende e-post og bruke offentlige portaler.

Men vi skal ikke glemme de husstandene som ikke har et godt nok tilbud. Rundt 28 000 husstander mangler grunnleggende tilbud om internett, og tallet kan øke når Telenor faser ut kobbernettet.

Regjeringen vil derfor innføre leveringsplikt for bredbånd. I praksis betyr det at alle mennesker i Norge – uavhengig av hvor man bor – får en garanti om tilgang til internett. Vi har allerede leveringsplikt for telefontjenester, slik at alle skal ha mulighet til å ringe. Nå vil vi foreslå en lovendring som innebærer at det samme kan gjelde for bredbånd, slik at man kan bo og arbeide over hele landet.

Samfunnet vårt blir mer og mer digitalisert for hver dag som går. Vi kommuniserer med legen på nett, bruker videooverføring i arbeidshverdagen, bestiller varer fra utlandet og de offentlige tjenestene blir stadig mer digitale. Og selvkjørende busser, digitalt landbruk og mating av oppdrettsfisk via datamaskin kommer bare til å bli vanligere i fremtiden. Alt dette gjør oss mer avhengige av internett, og det blir vanskeligere å ikke være koblet på. Derfor er viktigere enn noen gang at både innbyggere og næringsliv har stabil og god nettilgang.

Det er private bredbåndaktører som i hovedsak står for utbyggingen og finansieringen av bredbåndstilbudet. Den markedsbaserte politikken er vellykket, og de kommersielle aktørene investerer rundt 10 milliarder kroner i den digitale infrastrukturen hvert eneste år. Men de private aktørene bygger først og fremst ut bredbånd der det er lønnsomt. Enkelte steder er det ikke grunnlag for kommersielle investeringer. Derfor bruker regjeringen i år 250 millioner kroner på å bygge ut bredbånd der det ikke er lønnsomt – og derfor foreslår vi å endre loven slik at vi kan innføre leveringsplikt for bredbånd. Til sammen skal det sikre at ingen utelates fra det digitale samfunn og at hele Norge kommer på nett!