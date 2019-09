Savner svar fra flere partier om demensomsorg

Meninger

Den 26. august publiserte undertegnede, på vegne av Namsos demensforening, et innlegg i Namdalsavisa med følgende tittel: «Demensomsorg - spørsmål til de politiske partiene i Nye Namsos».

Vi vil takke Venstre, Sp og FrP (intervju) for raske svar, men er skuffet over at seks partier, på dette tidspunkt, ikke har svart. Namsos demensforening er en interesse organisasjon for demente, og mener det er rimelig at vi, før et valg, kan spørre partiene om aktuelle politiske spørsmål, og få et svar.

Vi savner svar fra AP, SP, Høyre, KrF, Rødt og MDG. Hva er deres svar? Vi ser fram til å få det.