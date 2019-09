– Hvorfor er valget viktig for deg?

Meninger

Vil du at Amund Hellesø skal bli ordfører i Nærøysund og Terje Sørvik skal bli vår representant på fylkestinget? Da må du stemme Arbeiderpartiet i kommune- og fylkestingsvalget.

Mens enkelte politikere i regjering er mest opptatt av å vise hvor innvandringsfiendtlig en kan være, så er dette faktisk et valg der retningen i Trøndelag og Nærøysund bestemmes. Vi i Arbeiderpartiet skal bygge sterkere fellesskap. Der du bor.

Derfor skal vi fortsatt satse på skolen. I Vikna har vi år for år økt satsningen på skole. Det skal vi fortsette med, når vi etter 1. januar 2020, blir til Nærøysund. I Trøndelag blir den viktigste oppgaven vår å satse på de videregående skolene rundt om i hele fylket vårt. Derfor prioriterer vi å bruke 50 millioner mer på skole – hvert år – enn Høyre. For oss er det et tydelig retningsvalg. For oss er skole viktigst. Framover trenger vi i Trøndelag flere fagarbeidere, ikke færre. Da må vi fortsatt satse på de videregående skolene våre. Vi ønsker at ungene våre fortsatt skal ha mulighet til å ta utdanninga si i sin region.

Arbeiderbevegelsen er den maktfaktoren i det norske samfunnet som de siste 150 år har hatt størst betydning for at den store, store majoriteten i Norge kan leve gode liv. At vi har 8 timer frihet, 8 timer hvile og 8 timer arbeid. At de som faller utenfor også tas vare på. At vi alle har gratis fellesskole og et godt, gratis helsevesen.

Det er ingen selvfølge. Noen har kjempet mot.

Arbeiderbevegelsen har stått i spissen for alminnelig stemmerett for menn – i 1889, og åttetimersdagen som ble innført i 1919. Alderstrygda – det vi i dag kaller pensjon ble innført i 1936 – ett år etter Arbeiderpartiet for første gang dannet regjering. I 1947 fikk arbeiderbevegelsen gjennomslag for vårt krav om at alle skal ha lik mulighet til høyere utdanning. Lånekassen ble opprettet. Skolefritidsordningen i 1991 og lovfestet rett til videregående opplæring i 1994.

Det er ingen tilfeldighet at disse forslagene – ALLE – hvert eneste ett – har blitt motarbeidet av Høyre. Tenk på skolefrukta og at den forsvant etter at Erna Solberg tok over regjeringskontorene. Det er mye som har forsvunnet for deler av befolkinga vår etter at Høyre inntok regjeringskontorene. Mye som ikke nødvendigvis merkes for deg og meg. Men det merkes for de som trenger det mest.

Vi skal ikke gi oss uten kamp. Vi tror at velferden kan bli bedre for folk i Nærøysund og Trøndelag. Derfor skal vi innføre et enkelt skolemåltid i hele Nærøysund. Derfor skal vi arbeide for at SFO for førsteklassinger blir gratis. Derfor skal vi senke terskelen for eldre som ønsker trygghetsalarm og derfor skal heltidsarbeid være regelen og ikke unntaket i Nærøysund. Dette får vi til fordi vi setter skole og eldre foran Høyre sine skattekutt.

Hvis dere er enig i at dette er noe å kjempe for, så må dere stemme på Amund og Arbeiderpartiet i kommunevalget og Terje og Arbeiderpartiet i fylkestingsvalget. Det spiller en rolle hvem som styrer. Godt valg.