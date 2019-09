Meninger

Vi må ha trygge jobber. Gode skoler, god eldreomsorg og et godt fritidstilbud.

Jeg har igjennom min jobb som kjøkkensjef ved Nærøy bo- og behandlingssenter selv sett hvordan de små tingene kan gjøre store utslag i livsgleden og trivselen for eldre.

Jeg har også hatt tre barn i skolene i Nærøy, så jeg vet også hvor viktig det er med et godt og inkluderende miljø på skolene. Dette er noe vi må fortsette å prioritere.

Siden jeg alltid har vært en aktiv person, så har jeg vært medlem i mc klubben i mange år. Jeg har også vært engasjert i barne- og ungdomsidretten sammen med mine barn.

Alt dette er kjempeviktig for trivselen i et lokalsamfunn!Men det er en ting veldig få partier snakker om når det gjelder Bo og Bli-lyst, Eiendomsskatt!

Eiendomsskatten er noe som Frp i det minste vil få redusert og videre ha fjernet. En usosial skatt som rammer spesielt de unge nyetablerte og familier med lav inntekt.

I Norge er det vanlig å bygge seg hus. De fleste unge som etablerer seg i Nærøysund i dag skaffer seg enten ett hus eller en leilighet. Etterpå bruker de det meste av lønnen sin på utgiftene forbundet med dette. Huset er noe de fleste betaler hele livet på og vi betaler både inntektsskatt, moms og andre avgifter på alt vi invester i boligen. Skal det bli slik at kommuner som har eiendomsskatt ikke er så attraktive som en kommune uten eiendomsskatt? Mange kommuner har større overskudd enn det vi betaler i eiendomsskatt. Hva skal de med de pengene?

Da sier de at det skal gå til fellesskapet, men felleskapet er jo vi, huseiere. Jeg tror at det blir lettere å få familier til å flytte til kommunen hvis vi ikke har eiendomsskatt og øker bo og bli-lyst