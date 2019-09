Hva gjør vi den dagen vi ønsker at en dekoratør skal lage en flott bårekrans/bårebukett til en av våre nære og kjæres siste reise?

Meninger

Jeg tenker på at det kan ikke være enkelt å drive detaljhandel og at man må ta hatten av for de som står på. Akkurat i dag så har jeg vår blomsterforretning i tankene - Trond Strøm Blomster.

Var innom Rema og før jeg kom meg inn i butikken ble jeg møtt med MENGDER av pyntelyng i potter...." FEM for 100kr". Kjempetilbud for alle som tenker på å pynte graver i høstskrud eller egen hage, for den saks skyld.

Dro etterpå til Trond Strøm Blomster for å hente ut en pakke - og der var det en pen utstilling av høstlyng i potter også. Men de klarer selvsagt ikke å matche prisen til Rema eller Europris som nærmest gir vekk potter med lyng.

For de store kjedene har ingen inntjening på denne høstlyngen som de selger til spottpris - og de trenger det ikke heller. Men det lokker kunder , og det er hele poenget.

Før jeg fortsetter så må jeg bare si at jeg selv har latt meg lokke som kunde. Jeg har handlet ferskvaren "Blomster og planter" på Rema , Europris og Coop - dels fordi de knapt nok koster noe - og dels fordi man bare slenger det med oppi handlevognen når man først er der...nærmest som et impulskjøp...hvilket er selve målet for butikkene...Å få oss til å kjøpe en masse akkurat hos dem.

Men altså...da jeg sto på Trond Strøm Blomster og skulle hente ut den pakken, så slo det meg virkelig hvilken konkurranse disse private næringsdrivende står overfor... og hva kan vel de stille opp med? De har da ikke råd til å gi bort blomster ved dørene for å lokke kundene inn for å kjøpe blomster - det sier seg selv!

Og hva gjør vi den dagen de ikke finner det lønnsomt lengre å stå på slik de gjør?

Den dagen vi ønsker at en dekoratør skal lage en flott bårekrans/bårebukett til en av våre nære og kjæres siste reise, den dagen brudebuketten skal utformes, når 60-70-75-80-årsjubilaten skal hedres med en flott bukett, når vi trenger noe ekstra til til dekorasjonen til en dåp eller konfirmasjon eller annet selskap.... Skal vi stikke innom Coop'en, Rema eller Europris og kjøpe noe masseprodusert eller noe til spottpris i cellofan og krysse fingrene for at at det overlever lenge nok til det skal brukes...?

Jeg har virkelig ikke lyst til det - men det er jo den veien det går.

Forresten...har noen prøvd å spørre ansatte på dagligvareforretning eller Europris om hvilken jord den eller den planten trenger, hvor den bør plantes, hvordan få bort utøy eller sopp fra planter, hvilke typer blomster som trives sammen og når noe skal klippes ned og hvordan det gjøres og når rett tid til å gjøre det er...? Sånn typ i kassa med fem stykker i kø bak som alle vill hjem og komme igang med middagen.... Alt slikt kan man få svar på i en skikkelig blomsterforretning der kunnskapen og de rette produkter finnes.

Det sies at vi kunder må bruke våre forretninger hvis vi ønsker dem...så jeg skal bestrebe meg på å ikke la meg lokke til kjapp plante- og blomsterhandel på andre butikker enn vår blomsterforretning. Men når det er sagt, så har jeg lyst å sende et lite spark til forretninger som ikke trenger å selge planter og blomster, men gjør det likevel. Det er antagelig et krav fra kjeden at det skal gjøres, men må det tas inn på pallevis og containervis - sånn egentlig? Til tider går man jo kanossagang mellom planter for å komme seg inn i butikker rundt omkring på Kolvereid.

I grunn så regner jeg med at også ledelsen i våre butikker og innkjøpsansvarlige har et ønske om å kunne bestille kranser, buketter og dekorasjoner til helt spesielle anledninger - LOKALT. Så hvis de har noen som helst mulighet til å påvirke hvor mye "grønt" de tar inn til egne butikker, så burde de kanskje begynne å gjøre det. Tenker jeg.