Også bestillingstilbud i reiseplanleggeren

Meninger

I et innlegg i Namdalsavisa 3. september skriver «Onkel reisende Mac» om informasjonen våre reisende får i appen «AtB Reise». Han savner informasjon om bestillingstransporttilbudet og mener at det som allerede var et litt dårlig kjent tilbud nå er mer skjult etter at AtB tok over administrasjonen av kollektivtrafikken i det tidligere Nord-Trøndelag.

Vi er enig i at det fortsatt er rom for forbedringer i våre reiseplanlegger-app. Vi jobber med oppdateringer til denne nå og en ny og bedre versjon kommer, men vi kan per i dag ikke si akkurat når. Bestillingstilbudet blir en mer integrert og tydelig del av reiseplanleggeren fremover, som innskriver etterspør. Noe er tilgjengelig i dag, men vi skal også sørge for at det blir mer synlig. Målet er at du som kunde skal kunne se alle reisemuligheter.

AtB er et mobilitetsselskap og vi skal i større grad jobbe for å sy sammen hele reisen. Det kan innebære tilbringertjenester, bildeling, bysykkel og andre farkoster. Å innlemme dette inn i reiseplanleggeren på et forståelig og korrekt vis krever dels ny teknologi og høy grad av kvalitetssikring. I tillegg må vi forholde oss til standarder som også fungerer for andre som trenger våre reisedata. Det at denne prosessen kan ta noe lenger tid enn vi innimellom skulle ønsket beklager vi. Inntil videre oppfordrer vi til bruk av appen, AtB.no og eventuell kontakt med vårt kundesenter. Vi har som mål å gjøre vår reiseplanlegger enda bedre i tiden fremover, og er enig med «Onkel reisende Mac» om dette.