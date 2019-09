Omstilling krever politisk handlekraft

Meninger

Trøndelag kan bidra til å løse klimakrisa samtidig som vi skaper levende bygder, men kan vi ikke sitte stille i båten og vente på at markedet skal fikse problemet. Det trengs en aktiv næringspolitikk for å skape arbeidsplasser i lokalsamfunnene.

Rødt lanserte i vår sin plan for en ny industriell revolusjon. Et av tiltakene er å sette av noe av oljefondet til et industrifond - som kan brukes til utvikling av miljøvennlig industri. Slik kan vi styrke innovasjon innen treforedling og annen industri i distriktene i stedet for å bare satse alt på oppkjøp av handlegater i London og brasiliansk skogsdrift.

Fylkeskommunen og kommunene har også en viktig rolle i omstillinga til et miljøvennlig samfunn. Rødt mener det offentlige bør gå foran for å bruke sin innkjøpsmakt og prioritere lokale produkter framfor plast fra Kina. Om man handler møbler lokalt kan man også kjøpe livsløpskontrakter fra samme firma med avtale om vedlikehold. I tillegg bør fylkeskommunen bidra som regional utviklingsaktør for å stimulere miljøvennlige næringer. I samarbeid med de videregående skolene og fagskolene bør vi utdanne fagarbeidere innenfor de miljøvennlige næringene, og disse bør være sikret lærlingeplass. Skal vi sikre rekrutteringen av fagarbeidere i fylket er det også avgjørende at vi får bukt med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. To sektorer hvor Trøndelag som har stort potensiale i Trøndelag er skog og energi.

Skogen kan brukes til å lage varige treprodukter som kan erstatte plast og betong. Dette gjelder ikke bare møbler og bygningsmaterialer, men også nanocellulose som kan være et godt alternativ til plastemballasje. Treforedlingsindustrien bør styrkes og utvikles til å kunne levere produkter som kan bringe oss over i det grønne skiftet. Det er ikke mengden skog som hugges som er det viktigste, men at størst mulig videreforedling skjer lokalt for sikre at verdiskapninga kommer arbeiderne og lokalsamfunnet til gode. Man må heller må satse på kvalitet enn kvantitet i skogbruket. Store sitkaplantasjer er ikke veien å gå, men et miljøvennlig skogbruk hvor vi selvfølgelig også skal verne en del av skogen.

I motsetning til store vindkraftprosjekter vil en satsing på energi i bygg skape arbeidsplasser og næringsutvikling lokalt. Vindmøllene i Flatanger importeres fra Danmark, mens man benytter seg i svært stor grad av lokale bedrifter i satsinga på energieffektive bygg som nå skjer i blant annet Overhalla. Der har man styrket det lokale næringslivet ved å ta grep og valgt en fornuftig retning i energipolitikken. Dette bør være til inspirasjon for andre kommuner. I tillegg til å satse på smarte energiløsninger når vi bygger nytt må vi også satse på energioppgradering av allerede eksisterende bygningsmasse og eksisterende vannkraftverk. Dette vil kunne frigjøre store mengder energi, og samtidig skape mange arbeidsplasser. For at dette skal skje er det viktig at det lages gode nok støtteordninger, samtidig som at kommuner og fylkeskommuner leder an med gode pilotprosjekter. Mulighetene er mange, men det krever at man faktisk satser. Godt valg!