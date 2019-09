Psykisk helse – det angår oss alle

Meninger

Gjennom media, Namdalsavisen og NRK, har det vært fokus på psykisk helse. Flere unge har valgt å avslutte livet, og det er tragisk. Hvordan kan vi få dette tallet ned, og at de som trenger det får nødvendig helsehjelp?

Forebygging er svært viktig. En god barndom varer livet ut. For mennesker med fare for å ta sitt eget liv trenger en i tillegg kompetent helsepersonell som er lett tilgjengelig, og som har spesialisert kompetanse på å møte personer med selvmordsrisiko. Dette må selvsagt samhandles med fastlege, legevakt og psykiatrien. Ofte ser en at det er kommunene som må stå for den langvarige oppfølgingen og behandlingen.

Nord Universitet sørger i dag for utdanning av helsepersonell på bachelor- og masterstudienivå i Trøndelag. (sykepleiere, farmasøyter, vernepleiere). Dette er Venstre glad for. Samtidig er det viktig at Namsos fortsatt er et viktig studiested som utdanner både sykepleiere, vernepleiere, paramedics/prehospitalt arbeid og farmasøyter.

Spørsmålet blir på hvilken måte har Nord-Universitet tenkt å bidra til kompetansehevingsbehov for de samme yrkesgruppene? I dag har Namdalskommunene mange 10-talls ansatte helsepersonell i psykisk helsearbeid som jobber med samtalebehandling (sykepleiere, vernepleiere og andre). Vi spør oss på hvilken måte kan Nord universitet bidra til økt kompetanse på samtaleferdigheter, teknikker i terapeutisk øyemed? På hvilken måte kan Nord universitet bidra med kompetanseheving lokalt i forhold til behandling av personer med selvmordsfare?

I denne sammenhengen trenger kommunene et felles virkemiddel, og en stemme inn til akademia, for å sammen finne ut og etterspørre riktig kompetanse. En slik instans var EiNa, et partnerskap for etterutdanning i Namdalen. EiNa ble etablert i 1998 på bakgrunn av et behov i helse- og sosialtjenesten i Namdalen, og et ønske om å samarbeid om kurs og kompetanseutviklingstiltak. Partnerskapet besto av Nord universitet(tidl. HiNT), alle Namdalskommunene, i tillegg til Bindal og Osen, Helse Nord-Trøndelag HF, MNS barnevern, Spillumheimen ungdomsheim og Namdal Rehabilitering IKS Høylandet.

Sykehuset, HiNT og kommunene ønsket seg et forpliktende samarbeid. Namdalens helse- og sosialtjeneste ønsket å samle seg om den lokale høgskolen som sin kursleverandør og sitt kompetansesenter innen helse- og sosialfag. Hovedideen bak tiltaket var å beholde kvalifisert personale i regionen, samt å styrke den samlede kompetansen i regionene. En lokal tilbyder hadde et større potensial til å være treffsikker i tilbudet. EiNa skulle holde kostnadene nede, slik at flere hadde anledning til å delta. Lokal kompetanse skulle brukes lokalt. Etter hvert så man et behov for å utvide målgruppen, til også å omfatte oppvekstområdet i regionen. Dette kom av erfaringene med at det i mange tilfeller var sammenfallende etterutdanningsbehov i helse- og sosialsektoren og i oppvekstsektoren.

Da Nord Universitet sa opp avtalen med dette partnerskapet og gikk ut av dette fra og med 01.01.19 ble det den 24.05.19 fattet slik vedtak i det resterende partnerskapet: Eina legges ned i sin nåværende form, og overføres til Region Namdal.

Dette synes Venstre rimer svært dårlig med det målet regjerningen har satt som tildelingsbrev til Nord universitet. Et samfunn med god omstillingsevne krever at det legges til rette for økt innovasjon og derfor bedre samspill mellom akademia, næringslivet og offentlig sektor innenfor forskning, høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.

Universiteter, høyskoler og fagskoler har en nøkkelrolle å spille i kompetansereformen, blant annet som tilbydere av etter- og videreutdanning, og det forventes en fullstendig rapportering av alle slik utdanningstilbud til Utdanning.no ( https://www.regjeringen.no/contentassets/688a417d0baa4dcb8da2157ac6fd7907/nord-universitet1491.pdf)

Venstre beklager at Nord Universitet trakk seg fra partnerskapet EiNa, som var et naturlig samarbeidsorgan for å organisere kompetanseheving i Namdalen. Vi stiller derfor spørsmålet:

På hvilken måte skal Universitetet Nord nå oppfylle oppdragsdokumentet fra Regjeringen om blant annet å tilby «oppdatert kunnskap av høy kvalitet» i Namdalen?

Innenfor psykisk helsefeltet og selvmordsproblematikk må dette være et høyt prioritert. Namsos Venstre vil ta denne saken videre med et mål om å få opprettet en tilsvarende ordning for kompetanseheving innen dette feltet.