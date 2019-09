Rådmenn og husvære

Meninger

NA kan fortelle spesielt interesserte at rådmannen i Leka har husvære i Oslo. (Hun kommer derfra.) Hva det kostet, hvor stort det er, ikke så veldig stort da, men duverden. Og hva skatt det kan spares på helt lovlig vis dersom hun velger å selge den. Men om det skal skje er det jo ingen som vet! Kan hun bli nødt til det? Vet rådmannen selv?

Uten søknad eller begrunnelse fikk Leka-rådmannen en hemmelig avtale som kan spare henne for mange hundre tusen kroner i skatt Flertallet i kommunestyret på Leka innvilget rådmannen en hemmeligholdt tilleggsavtale, som kan gi henne en skattefordel på over 600.000 kroner, hvis hun selger sin leilighet på Tjuvholmen i Oslo innen to år.

Man kan lure på hva som er hensikten med denne artikkelen. I denne kanskje-hvis-såfremt-saken later NA som om de ikke vet grunnen til at det er bra for rådmannen at hun kan arbeide også fra heimen sin i Oslo. At det var en håndstrekning til henne fra Leka kommune å gjøre heimekontor mulig. NAs informant Mari Anne Hoff later som hun ikke vet det, selvsagt. På Facebook påstår Leka SV at velgerne i Leka må få informasjon om hva rådmannen evt, kanskje, muligens ville kunne foreta seg med sin egen leilighet. Si meg, er rådmannen på valg??

Velgerne bør heller få vite om Leka Ap støtter dette utspillet! Gjør dere det, Elisabeth Helmersen?

DET VELGERNE I LEKA ABSOLUTT TRENGER Å VITE i denne saka er kanskje heller følgende:

-Ettersom opposisjonen har stilt seg bak en mobbeaksjon mot en handlekraftig og dyktig rådmann (med NA i spiss); skal vi forstå det slik at opposisjonen i Leka går til valg på en lovnad om å si opp rådmannen? Eller er dette bare et løfte om at de ønsker å gjøre arbeidssituasjonen enda mer uutholdelig for rådmannen?

I så fall trenger velgerne å vite:

-Hva en oppsigelse vil koste Leka kommune. Jeg vil minne om at det tross iherdige forsøk ikke er avdekket et eneste relevant lovbrudd fra rådmannens side; oppsigelsen vil i så fall regnes for usaklig. En erstatningssum vil bli høy. Den vil klart svekke kommunens økonomi.

-Rådmannen kan også velge å saksøke Leka kommune, bla a pga mobbing. Hva vil en slik erstatningssum kunne komme på? Dere har kanskje allerede satt av penger til det?

Opposisjonen gikk ut med uforbeholden støtte til de anonyme varslerne FØR det det var vurdert om det var hold i varslersaken eller ikke. Når Senter for Ledelse etter granskinga av varslersaka ikke greier å avdekke noen slags ulovligheter, krever opposisjonen at man skal ha ei NY gransking. Vi vet hvorfor, men var det helt nødvendig å sette i gang ei ny gransking? Jeg mener, er det sannsynlig at konklusjonen blir en annen? Er Senter for Ledelse inkompetente? Mener opposisjonen det?? Hvor mye vil denne ekstra, nye granskinga koste Leka kommune?

-For egen regning ønsker jeg å føye til: Det er ingen som har kritisert denne rådmannen for mangel på faglig dyktighet, handlekraft eller arbeidsinnsats. Rådmenn med kompetanse som denne er uvanlig, og jeg tror ikke vi kan få det igjen om hun gir seg. Særlig ikke slik som Mari Anne Hoff driver på. Solveig Slyngstad har fått utrettet mye i løpet av det tida hun har vært her. Det er sannsynlig at hun vil kunne bety mye positivt, også økonomisk, for denne kommunen også framover. Et tap om hun slutter. Det har jeg ikke engang lyst til å tenke på.