Tid for å tette hullene i tannhelsetjenesten

Meninger

Mange av de redslene vi kjente på som barn vokser vi fra, men det er en angst fra barndommen som for mange bare forsterkes i voksen alder; tannlegeskrekken.

Og selv om mange kanskje kan synes det er ubehagelig å gape høyt, borre lenge og ha munnen full av instrumenter, er det først og fremst regninga som kommer etter timen svært mange mister nattesøvnen av.

I dag får mange unge voksne dårligere tannhelse i starten av 20-årene når de ikke lenger blir kalt inn og kan gå gratis til de fylkeskommunale tannlegene. Rødt har på fylketstinget foreslått å utvide dagens ordningen med gratis tannhelse, til å gjelde fram til 25 år. “vi vet at unge folk ofte har dårlig råd, og at tannlege blir nedprioritert på stramt studielån eller lav lønn. Gratis tannhelse for denne gruppa vil kunne forebygge tannproblemer seinere i livet”, sier avtroppende fylkesstyrerepresentant for Rødt, Tor Berg. “Dessverre fikk vi ikke flertall for forslaget vårt”, fortsetter Berg, “men Rødt vil fortsette å kjempe for at tannhelse må sidestilles med resten av kroppen når det gjelder prinsippet om gratis helsetjenester.”

Rødt vil jobbe for at tannhelse skal sidestilles med andre helsetjenester og være gratis for alle – uten egenandeler. “Vi vet at tannlegeutgifter er noen svært mange gruer seg til, og derfor utsetter. Jeg kjenner folk som borrer uten bedøvelse fordi det er for dyrt, andre som utsetter besøket så lenge at problemet har blitt kjempestort. Mange eldre har ikke råd til å gå til tannlegen. Sånn kan vi ikke ha det. Rødt mener at tennene er en del av kroppen”, sier Hege Bae Nyholt, 1.kandidat for Rødt Trøndelag.

I tillegg til at tannhelsetjenestene i seg selv må være økonomisk tilgjengelig for alle, er det også svært viktig at distriktstannklinikkene sikres og styrkes. Fordi avstand til behandlingsstedet også er en utfordring. Særlig for de som ikke selv disponerer bil. Reisetid og reisekostnader kommer på toppen av regningen for selve tannbehandlingen. En velutbygd desentralisert tannhelsetjeneste er en forutsetning for at alle skal ivaretas på en god og rettferdig måte.

Regningen får vi ta sammen - fordi fellesskap fungerer!