Loven er lik for alle på lørdag!

Meninger

Hvilke regler gjelder i arveoppgjør? Har jeg lov til å sage ned grenene på naboens tre hvis de skygger for utsikten min? Og hva slags regler gjelder egentlig for el-sparkesykler? Hverdagen vår er preget av lover og regler, enten de påvirker oss direkte eller man bare diskuterer temaer rundt lunsjbordet på jobben.

Selv om alle kan lese loven, er det ikke alltid like lett å forstå den. Det vet vi i Juristforbundet etter undersøkelsen Respons Analyse gjorde på oppdrag for oss i 2018. Da svarte halvparten at de hadde hatt behov for å lete opp og sette seg inn i minst én lov det foregående året. Hver tredje person trengte hjelp til å forstå hva loven faktisk betydde i praksis.

Heldigvis finnes det jurister som har som jobb nettopp å forstå, tolke og se lovene i sammenheng med andre lover og regler. Mange forbinder imidlertid advokater med høye salærer og saftige fakturaer, men de er langt fra så kostbare som mytene tilsier. Det kommer an på hvor stor og vanskelig saken din er.

Det du kanskje ikke visste, er at du også kan søke råd hos jurister i en relevant offentlig etat. De er faktisk forpliktet til å gi deg råd helt gratis. Men hvor begynner man i jungelen av informasjon, lover og paragrafer? Hva med en tur til Overhalla på lørdag? Da arrangerer vi nemlig Juristdagen.

Dyktige jurister og advokater står klare til å svare på dine juridiske spørsmål kl. 11 – 14 på Overhalla varesenter. Det være seg regler om eiendom, ekteskap, arv eller noe helt annet. Enkle spørsmål besvares på stedet, men like ofte får publikum råd om hvordan de bør gå frem videre og hvor de kan henvende seg. Kom innom for en hyggelig prat og et godt gratis råd!

Lørdag 14. september kl. 11 – 14 på OVERHALLA VARESENTER