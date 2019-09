Norge bygges nedenfra

Meninger

Det er ikke rikspolitikerne du ser på TV som bygger landet. Norge blir bygd nedenfra, av folk i små og store lokalsamfunn over hele landet.

Derfor er jeg lokalpolitiker og Venstre-mann. Jeg tror på å gi folk og lokalsamfunn mer makt i egen hverdag. Ikke på at en rikspolitiker eller statlig byråkrat trekker opp av hatten en eller annen genial løsning som skal være lik for alle.

Som Venstre-mann heier jeg på lærerne, og vil at de skal få frihet til å undervise og drive skole, ikke skrive endeløse rapporter eller tredd nedover seg nasjonal detaljstyring. Jeg heier på kulturlivet og idretten, der folk legger ned talløse dugnadstimer - og fortjener å bli verdsett og få rom til å utfolde seg.

Og ikke minst heier jeg som Venstre-mann på alle de som tør å satse på å skape arbeidsplasser for seg selv og andre.

Jeg forstår meg ikke på politikere som bruker tid og energi på å kalle de som tar risikoen med å lage egen bedrift for «profitører», og mistenkeliggjøre dem for å være pengegriske luringer.

For slik er det ikke. Jeg ser gründere, butikk-drivere, håndverkere, småbedrifter i alle bransjer som er stolte av det de driver med, som skaper arbeidsplasser og verdier, og som ofte tar høy risiko og jobber lange arbeidsdager for å få ting til å gå rundt.

Når vi nå skal løse klimakrisa, er det også her næringslivet og gründerne sitter med nøkkelen: Det er med ny teknologi og nye løsninger vi kan kutte klimautslippene - og samtidig få et bedre samfunn å leve livet i skaperkraft, handlekraft og vilje til å gjøre samfunnet bedre for seg selv og andre. For meg og alle andre Venstre-kandidater i små og store kommuner rundt i landet er det kjernen i hva vi driver med.

Her i Namdalen og i Namsos har vi skaperkraft. Vi har flotte aktører i kulturlivet, en god kulturskole, et musikk-lag som spiller i «1. divisjon», og vi har en flott rocke-festival i Woodland, med stor dugnadsinnsats. Flinke folk har stein for stein bygd opp et næringsliv som går godt. Vi må legge til rette for at flere vil starte. Vi er vertskap for universitetsutdanning på Nord universitet, og vi skal snart bli en ny og større kommune for å få enda mer utviklingskraft.

I en moderne høyteknologisk verden er ikke en liten by i Namdalen lenger en utkant. Vi er også midt i verden - dersom vi tør å satse og slippe folk sin skaperkraft til. Og som Venstre-mann er jeg klar til å ta kampen hvis den trauste, sentralstyrte staten og rikspolitikere vil detaljstyre oss.

Når vi nå får en million til utvikle et Trønderrockmuseum er det etter et initiativ nedenfra. Skal vi lykkes ved neste korsvei er vi i Venstre avhengig av større støtte lokalt. Går Namsos Venstre tilbake ved dette valget, vil det bli vanskeligere for oss i Venstre å bidra til at vi får et nytt museum realisert i Namsos.

Min oppfordring til deg som leser dette er enkel: Gi katten i hva rikspolitikerne holder på med. Nå er det lokalpolitikken - din kommune og ditt lokalsamfunn – og lokalpolitikerne som gjelder.

Jeg og over fire tusen andre Venstre-kandidater er klare for å gi deg tillit de neste fire årene - fordi vi vet at landet blir bygd nedenfra.

Godt lokalt valg - stem Venstre!