Fritidsaktiviteter for barn og (nesten) unge er mer enn bare idrett!

Meninger

Selv om jeg nå nettopp har passert 30 så regner jeg meg selv som ung.



Jeg var tidligere aktiv i både fotball og håndball, noe som har gitt meg mye glede, kameratskap og følelsen av samhold. Men hele min tilværelse ble snudd på hodet i fjor da jeg ble alvorlig syk og måtte flere turer på sykehus. Selv om det nå går mye bedre så kan jeg ikke lenger holde på med de fysiske kontaktsportene. Dette satte en effektiv stopper for mye av mitt aktive fritidsliv.



Jeg liker jo også å holde på med mye annet på fritiden. Jeg er aktiv i 2 forskjellige grendelag og jeg er aktiv i lokalpolitikken. Siden jeg har vår Ordførerkandidat Terje som både nabo og kamerat, så mangler det ikke på gode forslag om hva jeg kan bruke fritiden til (det meste har med dugnadsarbeid eller politikk å gjøre).



Men jeg savner flere arenaer for rekreasjon og ha det gøy for oss som av forskjellige grunner er begrenset med fysiske muligheter. For ikke å snakke om de som føler at idrett og sport er noe som ikke passer dem selv.



Jeg har flere ganger vært med på teater, både vandreteater i regi av Barbroteatret og Trua og Saltet på Garstad. Begge deler kjempemorsomt! Dette er inkluderende aktiviteter som passer for alle, uansett fysikk eller alder. Jeg skulle ønske at det ble satset mer på slike ting i nye Nærøysund. Hvorfor kan ikke kommunen være behjelpelig med for eksempel husvære til Barbroteatret når de gjør så mye bra for barn og ungdom?



Jeg synger også i et «kjellerband» The Leftover`s. Vi i det bandet er heldige som har et øvingslokale. Hva med de som er unge og har en musiker i magen, er det noen arena hvor disse kan treffes og utvikle interessen sammen?



Golfbanen i Ottersøy blir også ofte litt glemt. Hva om skolene tok med seg ungdommene og lot de prøve en runde? Kanskje det kunne være noe som passet mange som ikke liker tradisjonell idrett?



Som så mange andre unge mennesker både gutter og jenter er jeg interessert i biler og andre motoriserte kjøretøy. Derfor vil jeg gjøre det jeg kan for og støtte opp under etablering av motorpark på Valmyra. En slik motorpark vil ikke være bare for de som kjører, men et samlingssted for bilinteresserte både ungdom og voksne Det kan også bli en arena for mestringsfølelse og følelse av samhold for enkelte ungdommer som kanskje ikke er så flinke i teoretiske fag, men som er både mekaniker og elektriker. En hall på Valmyra hvor en kunne samles og kanskje skru bil sammen. Dette ville vært et fantastisk tilbud til alle som sliter med å finne på noe i Nærøysund på ettermiddagstid og kveld.



Sist, men ikke minst så kommer det hjertesukket som gjør at jeg til tross for å være ung føler at jeg begynner og bli voksen.



Jeg skulle så virkelig ha ønsket at det kunne blitt anlagt turløyper for snøscooter og ATV i Nærøysund kommune. På den måten så kunne både jeg og andre med fysiske utfordringer fått kommet oss ut i den vakre naturen som vi har i vårt distrikt.



Naturen tilgjengelig for alle, det hadde vært noe det.