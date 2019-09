Hva betyr valget for neste valg?

Meninger

Jeg tror at hvis ikke partiene tar på alvor det som skjer vil det bli dramatiske valgdøgn i 2021. Arbeiderpartiet, Høyre og de tre minste partnere i regjeringen, må vise evne til å ta barn og ungdom på alvor, de må sannsynligvis få hjelp til å se det de skulle sett for mange år siden. De må slutte å argumentere om hvor flink de er og hvor mye de har tenkt å bevilge og hva de har bevilget. Dette er politisk tomgangsprat.

Vi vil høre og vi vil se virkelig evne til omstilling og at det kommer flere yngre inn politikken. At Trine Skei Grande, Jonas Støre, Siv Jensen og Erna Solberg sitter der de sitter og har tydeligvis tenkt å bli sittende, kan bli skjebnesvangert for dem. En konsekvens kan være flere protestpartier, men det verste er at de ikke forstår alvoret. Endringer i samfunnet går like raskt som klimaendringene, og de henger sammen.

Jeg vil høre hva politikere kan bli enig om uten at de skal være flinkeste jente eller gutt i klassen. Jeg vil ha en opplevelse av forandring og at de tar oss på alvor uten å snuble i gammelt forsvar. Jeg vil at de skal be om unnskyldning til alle barn som skal prøve å leve videre med det miljøkaos og de helsefaglige utfordringer de sender fra seg.