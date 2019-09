Kan FM redde radio?

Meninger

Stadig færre av oss lytter på radio. Dessverre! Som i fjor, etter slukkingen av nasjonale FM-sendinger, ligger den norske radiolyttingen på bunnplassering i Europa. Kun 50,2% av alle nordmenn over 10 år lyttet daglig på radio i uke 30. For få år siden var vi nesten oppe i 70%.

Samtidig leverer de to største kommersielle radioaktørene våre regnskapstall som viser store underskudd og mediebyråene snakker om kraftige fall i radioannonsemarkedet.

P4-gruppen (Nent) sin samlede omsetningssvikt i 2018 viser nå at de har mistet mer enn 40% av sin reklameomsetning ifra 2017. Mens Bauer Media, som står bak Radio Norge og en rekke andre DAB-kanaler (som min favoritt Radio Rock), har tapt over 52 millioner på to år - 28 av dem det siste året. Annonsørene syns tydeligvis ikke lenger det er like attraktivt å annonsere på radio som før. Bare det siste halve året har de brukt 25 millioner mindre på radioreklame sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Ikke så rart når lyttertallene går ned, kanskje. Men trist. Fordi vi da er inne i en ond sirkel hvor mindre penger å rutte med for radiokanalene fort betyr dårligere kvalitet…..og stor sannsynlighet for enda laver lyttertall.

I andre land vi for få år siden lå på samme radiolyttingsnivå med, er radiolyttingen stabilt positiv denne sommeren. Sverige har for eksempel nesten 40% mer daglig radiolytting enn Norge sett i forhold til populasjon. Og det selv om radio i begge land er utsatt for så å si den samme konkurransen av strømmetjenester, podcast og fint vær (som var det noen skyldte på i fjor).

Det som skiller oss er at istedenfor å legge ned FM-nettet nasjonalt og tvinge både kanaler og lyttere over på DAB-teknologi slik vi har gjort i Norge, så har man i Sverige nå nylig heller bygd ut sitt nasjonale FM-nett med flere kanaler og bedre geografisk distribusjon. Noe som er en stor suksess.

I Norge har altså de fleste partiene våre vært med å bestemt at FM skulle slukkes for nasjonale sendinger innen 2018. Vi skal kun ha DAB. Punktum. Det mente også Senterpartiet i sin tid. Men endret mening når vi forsto at DAB-teknologien er i ferd med å bli utdatert og bare er et dyrt mellomspill før web-radio overtar, samt at vi så at det ville bli utfordringer for beredskapen vår å slukke det analoge FM-nettet. Da vi også opplevde at befolkningen virkelig ikke likte å bli tvunget til å kaste gode FM-radioer med lang levetid for batteriene, for så å måtte kjøpe nytt DAB-utstyr som mange opplevde at ikke fungerer like bra som FM, ja, da sa vi nei til å slukke FM-nettet i Stortinget. Men det var vi dessverre temmelig alene om.

Siden den gang har vi kjempet en iherdig kamp for at lokalradio ikke skal måtte slutte å sende på FM de også. Da det er der de nå opplever vekst i lyttertall og annonseinntekter. En kamp som ble kronet med at Medietilsynet i vår fastslo SPs standpunkt om at det ville være svært uklokt å slukke FM-nettet for lokalradio i 2021 som planlagt. Kun DAB er ikke veien å gå for lokalradio før tidligst i 2025 mener nå Medietilsynet. Er den da det for riksdekkende radio? At lyttertall, omsetning og annonseinntekter faller så mye som de gjør nå, gjør dessverre radio som medium stadig mindre relevant. Det er en utvikling jeg ikke ønsker. Jeg er glad i radio og vil ha samme kreative utvikling på den fronten som i Sverige og ellers i Europa hvor ingen andre land har slukket FM-nettet!

Så jeg blir derfor stadig mer overbevist om at siden det fortsatt er veldig mange FM-sendere på plass og mange som bare kan slås på, at svært mange fortsatt kun har FM-radio (rundt halvparten av bilparken) og at alle DAB-apparater også kan motta FM-signaler (ved å benytte FM-vender i Dab-radioen), så kan det å åpne opp for FM igjen nasjonalt, være det som skal til for å redde radiobransjen ut av uføret. Både for de som lager strålende radioinnhold og hadde fortjent flere lyttere, for de som kunne tenke seg å starte nye kanaler men ikke har råd til DAB-investeringen, for lokalradio i storbyene (som nå faktisk nektes FM-sendinger fordi det konkurrerer med større aktører på DAB), for NRK P1 som er beredskapskanalen vår, og for de kommersielle kanalene som økonomisk sårt kan trenger flere lyttere i tillegg til de de har på DAB.

Det heter seg at det aldri er for seint å snu. Jeg tror radio framover kommer til å trenge den holdningen hos flere enn oss i Senterpartiet.