Redningsskip på Middelhavet fører ikke til flere drukninger

Meninger

Etter at Ocean Viking reddet 356 mennesker på flukt over det sentrale Middelhavet i august, har Leger Uten Grenser flere ganger blitt beskyldt for å tiltrekke flere mennesker til å legge ut på havet, og dermed også bidra til at flere drukner. Dette er feil og en rystende påstand.

Det er forståelig at noen har en teori om at uavhengige redningsbåter fører til flere krysningsforsøk, det er en enkel forklaring på en kompleks situasjon. Problemet er at den ikke tar inn noen andre faktorer, og at den har blitt motbevist flere ganger. Den er udokumentert og får oppmerksomhet uten å bli stilt spørsmål ved.

Forklaringen brukes på en kynisk måte, og først og fremst tar den ikke for seg årsakene til at folk flykter i utgangspunktet. Alle menneskene Ocean Viking har reddet, har flyktet fra Libya, et krigsherjet land hvor forholdene for flyktninger og migranter er sjokkerende. Få av dem er libyere – men betyr det at de ikke skal kunne flykte for livet? Fra tidligere vet vi at mange har flyktet til Libya fra andre land, og at mange har bodd og arbeidet i landet i flere år, før de ble tvunget på flukt. Mange har vært ofre for vold, tortur, utpressing, vilkårlig fengsling og slavelignende forhold. Det ville nok de aller fleste ha forsøkt å flykte fra. Samtidig er alle andre fluktruter stengte.

Forståelig nok vil mange legge ut på havet når risikoen for å dø er lavest, men også da er det en rekke faktorer som spiller inn. Tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), IOM og ISPI peker i retning av at tidspunktet henger sammen med vær- og vindforhold, og ikke tilstedeværelsen av uavhengige redningsskip. UNHCR viser til at det var i snitt 31 personer som daglig la ut på havet fra Libya da det var uavhengige redningsbåter til stede fra årsskiftet til midten av august 2019. Da det ikke var uavhengige redningsbåter, forsøkte i snitt 41 mennesker seg daglig på det som er den dødeligste migrasjonsruten i verden.

Vi kan ikke få sagt det nok: Den desperate situasjonen i Libya er hovedårsaken til at mennesker flykter over havet. Skal man få en slutt på alt dette, er det først og fremst forholdene i Libya man må gjøre noe med. Den makten ligger hos andre enn Leger Uten Grenser, selv om vi også jobber i Libya – i tillegg til over 70 andre land.

Flukt er komplekst, men vårt svar her er enkelt. Som en uavhengig, nøytral og upartisk nødhjelpsorganisasjon vil vi fortsette å redde liv så lenge mennesker drukner i Middelhavet.