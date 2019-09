Ja til lokal frivillighet

Meninger

Dyktige medarbeidere på frivillighetssentraler har engasjert seg for at tilskudd fortsatt skal gis direkte fra staten. Vi tror frivilligheten kan bli enda sterkere når de lokale folkevalgte får styre ressursene.

I disse dager settes de nye kommunestyrene sammen. Engasjerte, lokalkjente politikere skal representere innbyggerne og styre kommunene de neste fire årene. Dette er lokaldemokrati på sitt beste. Det er lokalt man best kjenner behovene og vet hvordan man bør prioritere.

Namdalsavisa skriver på lederplass at de er bekymret for sin frivillighetssental. De frykter for fremtidenen når tilskudd til sentralene nå skal bli en del av overføringene kommunene selv styrer bruken av.

For å ta det viktigste først: Staten kutter ikke i sin støtte. De siste årene har støtten tvert i mot økt med 50 prosent. I 2019 er støtten på rekordhøye 187 millioner kroner. Årsaken til denne satsingen er enkel: Frivilligheten er en unik kraft i Norge, den gir gode tjenester til innbyggerne og en meningsfull aktivitet for mange frivillige.

Regjeringen er opptatt av at avgjørelser skal tas nærmest mulig innbygerne, av dem som kjenner de lokale behovene best. Derfor har vi bestemt at pengene til frivillighetssentralene nå skal overføres direkte til kommunene. Dermed blir det opp til lokale folkevalgte å prioritere frivillighetssentralene. Det må innbyggerne også stille krav om. Så kan velgerne ved valg stemme fram politikere de vet er opptatt av frivilligheten, og vil satse på den.

I dag mottar 358 kommuner tilskudd til frivillighetssentralen. Med endringen vil alle kommuner nyte godt av tilskuddet, og kan prioritere frivillighet også der andre initiativer bidrar til frivillig innsats.

Også for 2020 blir det økning til frivillighetssentralene, så blir det opp til lokale folkevalgte å se verdien av frivillighetssentralene og sørge for at de får god støtte også i årene fremover. Det bør gi et løfte for vår felles verdi: Frivilligheten.