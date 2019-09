«Namdalsregionen mister et godt tilbud og elever blir tvunget til å flytte ut fra byen for å gå på skole andre steder»

Meninger

Da jeg hørte at Medier og Kommunikasjon på Olav Duun i Namsos er i fare for å legges ned kunne jeg ikke bare sitte å la det skje. I hvert fall ikke uten å si noe.

Medier og Kommunikasjon på Olav Duun VGS var, og er, så utrolig mye for meg. Og hva vil skje hvis nok et kreativt tilbud forsvinner fra Olav Duun?

Først og fremst er det tre helt uforglemmelige fantastiske år med kreativ frihet, nydelig samhold mellom elever og lærere, praktisk lære, tilrettelegging, utforske rundt ulike medier, verktøy og program, humor og latter, og oppdagelsen av den digitale verden. Det ga meg et helt nytt syn på samfunnet slik det utvikler seg i dag.

For det andre har disse tre årene gitt meg flere solide vennskap som kommer til å vare livet ut! Dette er en linje hvor man finner sin flokk. Du blir akseptert for den du er, og media legger helt utrolig godt til rette for personlig vekst. Uten media ville jeg aldri grodd så mye jeg gjorde de årene. Lærerne er å takke for dette. De er så jordnære og plasserer seg på samme linje som elevene – her er det ikke noe hierarki, men et fantastisk godt samarbeid! Og humøret er alltid på topp! Døren deres er alltid åpen om det skulle være noe – og det finner du ikke bestandig hos alle lærere.

Tar ikke opp nye elever på media-linja på Olav Duun vgs. Få elever er blant årsakene til at søkere ikke får tilbudt plass fra høsten av.

Vi som elever kunne aldri blitt tatt så godt vare på som av lærerne på media-linja. Og man ser at de bryr seg om oss, legger av tid og bygger opp undervisningen rundt elevenes beste. Den dag i dag har jeg enda god kontakt med lærerne mine, og jeg vet de holder kontakten med andre tidligere medieelever også. Jeg har til og med spurt dem om tips når det kom til en semesteroppgave på universitetet, og de stilte opp!

For det tredje er det ekstremt teoretisk og praktisk fascinerende! Du blir bedre introdusert til den digitale verden og dermed mer opplyst om tema du kanskje ikke tenkte så mye mer over før. Det er ikke bare å gå rundt å ta bilder, lage videoer og lese om mediehistorie.

Det er å forstå hvorfor vi har kommet hit vi er i dag ved teknologisk og digital kunnskap, lære metoder og framgangsmåter, kunne forstå og begrunne valgene tatt bak å skape bla. et bilde, en film, reklame, og kunst. Vi utforsker så mye og lærer oss å bli nysgjerrige. Og man kan ikke si det nok ganger, det er utrolig samfunnsrelatert og viktig for tiden vi lever i!

I dag går jeg mitt tredje år på NTNU i Trondheim. Jeg skal snart ta bachelor i Filmvitenskap, noe jeg aldri hadde begitt meg ut på hadde jeg ikke hatt den fantastiske opplevelsen med Media og Kommunikasjon i ryggen.

Jeg interesserer meg mer og mer for hver dag som går, og media er et fag man aldri blir lei av, for det er alltid noe nytt å lære, spesielt slik samfunnet utvikler seg digitalt i dag. Media er et tema som aldri vil bli utdatert. Jeg er så heldig at jeg fra og med slutten av VGS visste hva jeg ville bli, og dermed skulle gå på universitetet. Ironisk nok så går jeg nå studier og jobber hardt for å bli Medier og Kommunikasjons lærer.

Jeg vil tilbake til Olav Duun og videreføre den fantastiske opplevelsen jeg hadde med mine medstudenter og lærere til kommende elever! Planen min er å ta en master i Filmvitenskap etter dette, og et år med PPU slik at jeg kan undervise. Og dermed forhåpentligvis oppfylle drømmen min. Min drøm som nå ligger i min fylkeskommunes hender. Jeg håper, for Olav Duun VGS, skoletilbudet i Namdalen, Namsos by, Trøndelag fylke, og ikke minst Medier og Kommunikasjon, at dere tar det rette valget.

Det er vanskelig å forklare i ord hvor takknemlig jeg er for at Medier og Kommunikasjon var et tilbud jeg kunne velge. Jeg hadde valgt det tusen ganger om igjen hadde jeg hatt muligheten. Minnene fra mine tre år vil være med meg for alltid og jeg håper flere vil få sjansen til å oppleve det samme jeg gjorde.

Forsvinner dette kreative tilbudet forsvinner også kreative krefter fra Namdalen, noe som burde bekymre både næringslivet og politikerne i regionen. Jeg oppfordrer flere av mine medelever og alle som blir påvirket til å kjempe for at en så viktig linje ikke blir lagt ned. Og dette gjelder flere tilbud enn bare media. Vi har ikke lenger tilbudet for utdanning i Kokkefaget, og Kunst og Design er også borte. Alle kreative fag som ikke foregår på selve scenen forsvinner. Fjernes Medier og Kommunikasjon fra Olav Duun er det bare Musikk og Dans som står igjen. Så da spør jeg også, skal vi sitte å se at starten på en slik trend fjerner tilbud fra Namdalen?

Namdalsregionen mister et godt tilbud og elever blir tvunget til å flytte ut fra byen for å gå på skole andre steder. Dette fører til at Namdalen mister innbyggere og gjør det vanskelig for elever å komme tilbake for å blant annet finne jobb, som i mitt tilfelle. Mitt mål er å komme hjem igjen som Medier og Kommunikasjonslærer, men det blir umulig for meg om tilbudet legges ned. Dette kan dessverre også bli skjebnen for flere namdalinger om den dårlige trenden med å legge ned skoletilbud i Namdalen fortsetter.

Hvis folk skal fortsette å bosette seg i regionen må Olav Duun vgs. tilby kreative fag slik at de kreative hjernene utdannes der og bruker kreativiteten sin til å skape arbeidsplasser og andre tilbud som gjør Namdalen til en region flere ønsker å bo i.