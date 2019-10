Troverdige politikere?

Meninger

Fylkespolitikere fra Ap og Sp roper jevnt og trutt ut varsko, med rette, om at regjeringspartiene fører en politikk som er ødeleggende for distriktene og at hverdagen til innbyggerne forringes på en rekke felt. Hvordan opptrer de selv?

De bør samtidig passe på å feie jevnt foran sin egen dør. NA har ved flere anledninger skrevet reportasjer fra steder i Namdalen hvor fylket ikke lenger vil være med på å finansiere gatelys ved små skoler. Det etter at vegene har havnet i en ny funksjonsklasse.

Ser mørkt på vinteren – kan miste gatelysene forbi skolen Vegen som går forbi skolen i Mebygda i Lierne er nedklassifisert. Det kan bety at bygda mister gatelysene forbi skolen.

Hva er dette? Er det slik at skolebarn fra Mebygda ikke er verdt like mye som barn som bor i tettbebygde strøk? Alle forstår at trafikken er mindre ved småsteder, men ettersom det er veg der, vil det være trafikk der. I Lierne er det også mye snø store deler av vinteren, noe som er med å forverre sikten til sjåfører.

Det kan godt være at dette er et administrativ påfunn, som sikkert kan være velbegrunnet i et eller annet direktiv fra nasjonalt hold. Men så er det også slik at politikerne kan gripe inn hvis det farer galt av gårde.

Det gjør det i dette tilfellet. Mebygda velforening har i ei årrekke driftet gatelysene. Fylket har gitt dem et tilskudd på 6.000 kroner og betalt strømmen. Å kutte denne støtten er ikke annet enn smålig.

Vi er klar over at det er mange småsteder i Trøndelag og at summen kan bli høy om alle skal få støtte. Men trygghet for alle; er ikke det kjente toner, fylkesordfører Tore Sandvik (Ap) og fylkesvaraordfører Tomas Iver Hallem (Sp)?