Regjeringas demens-svik

Meninger

Demens er en tung sykdom, men det er mulig for de som er rammet av den å få en fin hverdag, hvis de får være i aktivitet gjennom et godt dagtilbud. Derfor er det helt absurd at regjeringen nå fjerner støtteordningen for opprettelse av dagtilbud, når opposisjonen på Stortinget endelig har fått gjennomslag for en lovfesting av dagaktivitetstilbudet i alle kommuner

Dagtilbud gir mennesker med demens livsglede og sosiale opplevelser. Det kan også være med å forebygge utviklingen av sykdommen. For eksempel slik de har fått til ved Øygardens Institutt i Grimstad, der de har laget et tilbud på en bondegård med hage, samlingslokaler og transportmuligheter. Da vi satt i regjering opprettet vi en ordning for at flere kommuner skulle få slike dagtilbud. Kommuner over hele landet har gjort som Grimstad, og utviklet flotte aktivitetstilbud for eldre med demens. De får en bedre hverdag. Men det har også vært viktig for pårørende, som slipper å tre inn som pleiere og aktivitører for egne familiemedlemmer.

Regjeringens politikk betyr at folk får rett til dagtilbud på papiret, men at kommunene som vil bygge ut slike tilbud ikke får midler til å bygge dem. De 330 kommunene som har slike tilbud i dag må vurdere om de kan fortsette å opprettholde dem. Arbeiderpartiet er imot dette kuttet, som bare er ett av mange usosiale kutt i dette årets statsbudsjett. Våre eldre med demens og deres pårørende fortjener bedre.