Bare en frisør....?

Meninger

Jeg hadde tidlig bestemt meg for å bli frisør, allerede i 8. Klasse viste jeg at det var det jeg skulle bli.

Men jeg likte også håndball, fotball, dans, tegning form og farge, musikk, interiør, ta bilder, sminke etc.

Valget jeg skulle ta for hva jeg ønsket å gå på videregående ble ikke et enkelt valg for meg.

Jeg ville gå på både idrettslinja og design & håndverk.

Skulle jeg velge 3 års skolegang og få generell studiekompetanse? Ta privat frisørskole i Trondheim og betale 50.000, - for en utdanning eller skulle jeg satse på frisørlinja med en gang som 16-åring uten å måtte ta opp studielån?

Videregående valg for 15-åringer er ikke alltid lett å ta. Spesielt med mange råd og meninger fra foreldre og andre hold. Og noen er kanskje usikker på hva de ønsker å bli når de bli "stor".

Jeg fikk hjelp av en god rådgiver når jeg skulle velge videregående løpet.

Eva Melhus på Bangsund skole var ikke i tvil om hva jeg burde gjøre.

Gå for hjertet og magefølelsen, det er frisør du har lyst til å bli!!!

Jeg fikk besøke frisørlinja på Olav Duun.

Fikk også besøke en frisørsalong når jeg gikk i 10. klasse. Det gjorde valget enklere.

Valget ble tatt, frisør skulle jeg bli.

Jeg begynte på vg1 tegning form og farge, derretter vg2 frisør.

De to årene på videregående var spennende og jeg kom i rett miljø i henhold til mine interesser.

I 14 dager av russetiden min gjorde jeg det beste jeg kunne for å skape et godt inntrykk av meg på frisørsalongen jeg senere skulle være så heldig å bli lærling hos.

De var seriøse, tydelige og hadde tid til meg.

De ville lære bort all sin kunnskap til meg og ville meg alt godt for å lykkes som god frisør.

Min lærlingetid satte grunnlaget for alt!

Noe jeg i dag er evig takknemlig for.

(Takk, Eva Flått og Kjellfrid Eid)

Å være frisør har lært meg alt.

Lært meg å kjenne mennesketyper og lært meg å kjenne meg selv bedre.

Å være frisør har gitt meg alt.

Utvikling. Selvtillit. Frihet. Nettverk. Trygghet. Utfordringer. Kjennskap til mange folk.

Morsomme arbeidsdager. Gode kolleger. Støtte.

Vi frisører er heldige!

Vi gir andre en selvfølelseboost hver dag.

Får gode tilbakemeldinger på jobben vi utfører hver eneste dag.

Har et kreativt fagmiljø.

Uendelige muligheter.

Vi frisører får gode lønninger.

Det krever innsats, vilje og motivasjon.

Med fulle lister og opparbeidet god kundekrets er lønningene bra.

Vi frisører blir kanskje ikke rik på masse penger, så fremt du ikke blir som Guy Tang eller Jan Thomas.

Men vi frisører blir rik på opplevelser, selvutvikling og å gjøre en positiv forskjell i noens liv. Det er den beste følelsen i verden.

Et framsnakk om å være frisør.

Frisørlinja på Olav Duun videregående er truet med nedleggelse høsten 2020.

For få søkere.

For få som vil bli frisører.

Uten frisørlinje får vi ingen rekruttering i faget vårt...