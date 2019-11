Statsløse flyktninger bor i uakseptable forhold - det er et skrik om hjelp

Meninger

Flere enn 700.000 kvinner, menn og barn flykter fra Myanmar til Bangladesh etter mange alvorlige voldelige angrep. Flyktningene bodde i Myanmar som statsløse, de hadde ikke rett til daglige tjenester som f.eks. helsetjeneste eller rent vann. Etter at de ble angrepet i august 2017 av Myanmarske militæret i Rakhine-delstaten måtte de flykte ut til Bangladesh, og landene rundt. De fleste flyktet fra alt de eide, nå bor de i over befolkede leirer, der de ikke har rent vann, medisinsk- og mental hjelp. Flyktningene bor i hus av plast og bambus. Husene er så dårlige at under monsoonregn- og syklontiden kan husene bare skylles nedover skråninger eller bli helt ødelagt.

En anonym pasient oppsøkte Leger Uten Grenser i 2017:

«De begynte å stikke oss med macheter. En av mennene stakk meg nær vaginaen min, veldig nært. En annen stakk meg i halsen. På fanget holdt jeg mitt nyfødte barn, kun 28 dager gammel. De slo babyen min så hardt med noe i hodet at han døde. Jeg er glad jeg overlevde, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Jeg har ingenting, kun klærne jeg står og går i. Jeg kjenner ingen, og barnet mitt er dødt. Jeg prøver å ikke tenke på det, men det er vanskelig, fortalte en kvinne til Leger Uten Grenser i Bangladesh. Nå bor hun i verdens største flyktningleir sammen med nesten én million andre rohinga-flyktninger som i dag er statsløse, uønskede og med en usikker fremtid i vente.»

Tolv ansatte på Overhalla barne- og ungdomsskole ble spurt om de vet hvor mange som bor i verdens største flyktningeleir, og hvor den ligger.

Tallene varierte fra bare 10 000 til 4 000 000, de fleste trodde det var i Syria men de tok helt feil! Ingen var i nærheten av å tippe Bangladesh, det ble ikke nevnt noen land nært Bangladesh!

Resultatet viser at ingen har hørt om dette. Dette synes vi er en krise i seg selv. Våkn opp! Tenkt hvis det var deg, ikke noe hjem, rent vann, familie og barn dør! Tenk deg om, hva kan DU gjøre med dette?