«Vi gratulerer Terje Adde med velfortjent heder»

Meninger

Terje Adde ble innlemmet i Wood of Fame lørdag, Woodlandfestivalens egen hyllest til de som har hatt avgjørende betydning for kulturlivet i Namdalen. Fra før av er Ole Mediå, Frode

Viken, Stein Ingebrigtsen og Carl Frode Tiller blitt en del av det eksklusive selskapet. Det sier litt at det ikke nødvendigvis er de som har stått fremst i rampelyset som får denne hederen, men personer som har lagt grunnlaget for dem som kommer etter, og banet veg for at det går an å gjøre kultur til et levebrød, selv om en kommer fra en perifer del av Utkant-Norge.

Terje Adde innlemmet i «Wood of Fame»: – Eventyrlig Etter flere tiår som en av Namdalens største kulturprofiler, fikk Terje Adde fortjent heder under Woodlandfestivalen.

Slik sett kan innlemmelsen av Terje Adde neppe bli mer på sin plass. Få andre – om noen – har betydd så mye for et så bredt spekter av kunstnere og kulturarbeidere i Namdalen, både de som lyktes med å nå toppen, men også det brede lag som har hatt kultur som en berikelse i livet.

Fra starten som utøvende musiker og mentor for Åge Aleksandersen, banet han veg før noen i Namdalen så på musikken som en yrkesveg. Som den som hadde fagutdanning innen musikken, hjalp han alle de tre store, Åge Aleksandersen, Terje Tysland og Per Erik Wallum å få sine låtskatter ned på notearket.

Åge Aleksandersen om 70-årsjubilant Terje Adde: – Uten Terje ville kultur-livet i Namsos vært uendelig mye fattigere Søndag skal komponist Terje Adde hylles med storkonsert i Kulturhuset i Namsos. – Det skulle bare mangle, sier barndomsvennen Åge Aleksandersen.

Som tidligere kultursjef var han sentral i at Namsos er blitt det kulturelle kraftsenteret det er i dag, med talenter i nasjonal og internasjonal klasse i alle sjangre av kulturen. Som komponist etterlater han seg over 130 verk, og den kreative krafta lever fortsatt i beste velgående, noe vi får nyte glede av også neste år.

Adde har også måttet tåle stormkast, både rundt Rock City-satsinga og produksjonen «Kongen av luftslott». I begge tilfellene har kunstneriske og faglige ambisjoner fått bryne seg på manglende politisk vilje og forståelse for hva kultur kan skape av ringvirkninger og verdier. Uten ham hadde det neppe vært et rockehotell og en konsertarena i verdensklasse i Namsos, slik det ble bevist i helga.

Addes livsverk – i takt og toner Kompromissløs – men en mester i takt og toner. Terje Adde har viet hele sitt liv til musikken og kulturlivet i og rundt byen sin. 17. november blir hele Namdalens store komponist 70 år.

Gjennom blant annet prosjektet Singing Cities har Adde har bidratt til at flere utenom Namsos har fått øynene opp for denne betydninga i et lokalsamfunn, kanskje i større grad enn byens egen befolkning, Vi gratulerer Terje Adde med velfortjent heder.