Norske kommuner - bytt til elbil nå

Meninger

Det er ikke vanskelig for norske kommuner å spare både miljø og penger. Å bytte ut alle kommunens tjenestebiler til elbiler, kan gi besparelser i millionklassen. Mange har allerede begynt og det er mulig å se for seg 100 prosent elbiler i kommunens bilflåte innen 2023.

Da blir det mer igjen til andre gode formål i kommunebudsjettet, innbyggerne får bedre luft å puste i og kommunen reduserer klimautslippene.

Kommunen er avhengig av biler for å levere gode tjenester. Men så lenge bilene kjører på fossilt drivstoff bidrar de til helt unødvendige utslipp og kostnader. En bil i omsorgstjenesten som kjører 25.000 kilometer i året kan spare kommunen for 16 643 kroner bare i drivstoffutgifter årlig og dessuten få fritak fra årsavgift. NRK og Transportøkonomisk Institutt kom tidligere i år frem til at Østre Toten, en ganske gjennomsnittlig kommune i Norge med 15 000 innbyggere, kan spare en million kroner på å bytte ut sine 60 diesel- og bensindrevne biler i omsorgstjenesten.

En kommune som bytter til elbil, inspirerer også egne ansatte og innbyggere. Vi vet at smitteeffekten er stor når det gjelder overgang til elbil. Ifølge Norsk elbilforenings medlemsundersøkelse Elbilisten, sier 67 prosent at de har inspirert sin omgangskrets til å kjøpe elbil.

En overgang til 100 prosent elektriske tjenestebiler vil bety at utbygging av ladeinfrastruktur kan bli lønnsomt. Det vil også komme både innbyggere til gode og gjøre det lettere å velge miljøvennlig for flere som skal kjøpe bil.

Utviklingen skjer raskt, og det har nå også blitt enda lettere å bytte til elbil. Direktoratet for Forvaltning og IKT (DIFI) har laget en nyttig effektkalkulator for kostnader og utslipp på nettsiden anskaffelser.no. Det finnes allerede en rekke elbiler som kan gjøre det som kreves i kommunens tjeneste, og i løpet av 2020 kommer enda flere. På elbil.no finnes oversikten. Det er bare å sette i gang.