Smartere bruk av strømnettet

Meninger

Norge er i gang med en formidabel omstilling for å kutte utslipp av skadelige klimagasser. Elektrifisering av transportsektoren, både på landeveien og til sjøs, er blant de viktigste tiltakene. Beregninger fra Energi Norge viser at dette vil bidra til 30 prosent lavere energikostnader for en vanlig familie, ganske enkelt fordi elbiler krever betydelig mindre energi enn diesel- og bensinbiler. Det utgjør rundt 8000 kroner i årlig sparegevinst for familien. Og vi er på rett vei – bokstavelig talt: I mars i år ble det for første gang solgt flere nye elbiler enn fossilbiler i Norge.

Hvis alle skal hurtiglade elbilen samtidig, får vi imidlertid trøbbel med kapasiteten i strømnettet vårt. Den smarteste løsningen er å fordele forbruket på flere av døgnets timer. Det kan de fleste ladere gjøre automatisk. Da unngår vi kostbare investeringer i strømnettet som forbrukerne må betale for. Det blir litt som med veiene våre: Det er dumt å bygge firefelts motorvei for å ta unna et par timer rushtrafikk, hvis man kan fordele trafikken bedre utover dagen. Det kan vi med strømforbruket.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan vi spare hele 11 milliarder kroner i strømnettet ved å lade elbilene på tider av døgnet når strømforbruket generelt er lavt. Det er en sparegevinst som bør komme strømkundene til gode gjennom lavere nettleie.

NVE vil om få uker sende en ny prismodell for nettleie på høring for å komme kostnadsveksten i forkjøpet. Modellen vil gjøre det rimeligere å bruke nettet når det er god kapasitet, og litt dyrere når det er "rushtid". Folk flest – det vil si 80-90 prosent av kundene – vil ikke merke noen forskjell på strømregningen. Alle skal fortsatt kunne dusje og lage middag når de ønsker det. Men vi trenger ikke koke poteter, vaske klær og lade elbilen samtidig for å ha det trygt og komfortabelt hjemme. Ny teknologi vil kunne hjelpe oss, men da må det være lønnsomt.

For oss forbrukere er ikke det ikke noe nytt at priser varierer etter kapasitet og tilgjengelighet. Det kjenner vi allerede fra bestilling av fly og hotell, fra kino, treningssentre og til dels matbutikken. Folk flest blir stadig mer bevisste på hvordan de kan bruke energi smartere og mer miljøvennlig. I en undersøkelse fra Elbilforeningen svarer hele 90 prosent at de er villige til å flytte ladingen av elbil til natten. Den nye prismodellen for nettleie vil belønne nettopp disse smarte kundene.

Så kan det innvendes at strøm er et mer komplekst og mindre håndfast produkt enn fly og kino. Når ny prismodell skal innføres i strømnettet, må både myndighetene og nettselskapene derfor legge seg i selen for å gjøre det enklest mulig for kundene. God informasjon vil være avgjørende for å lykkes.

Om noen skulle mistenke fornybarnæringen for å ønske ny nettleie velkommen for å tjene mer penger, kan vi avkrefte dette. Myndighetene har nemlig satt et tak på hvor mye nettselskapene kan tjene. Dersom prisen stiger noen timer i døgnet eller i uken, må den gå ned på andre tider. Målet vårt er å kunne levere strøm til en klimavennlig omstilling av Norge, og legge til rette for ny industri og nye arbeidsplasser, uten at strømkostnadene går i været for forbrukerne.