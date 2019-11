Equal Pay Day 14. november

Meninger

Dagen er opprettet for å sette fokus på noe som kanskje de fleste vet: Forskjeller i lønn i offentlig- og privat næringsliv, sett i forhold til arbeidets art, utdannelse og arbeidstakernes kjønn.

Equal Pay Day retter søkelyset på verdsettingsdiskrimineringen som fortsatt er en stor utfordring i norsk arbeidsliv. Likelønn handler om at de kvinnedominerte yrkene, og da primært velferdsyrkene i offentlig sektor, betales lavere enn de mannsdominerte yrkene i privat sektor. I følge SSB (11420) er tallenes tale pålydende 44 000kr i brutto månedslønn i offentlig tjeneste og 54 000kr i privat. Det vil si at privat sektor tjener 22,7% mere enn offentlig ansatt med samme utdanning.

Equal Pay Day markerer at utdanningsgruppene i offentlig sektor jobber gratis ut året sammenlignet med samme gruppering i privat sektor. Det skulle gjort seg om disse gruppene tok juleferie fra 14. november.

Det skal understrekes at dette er i Norge, landet som kanskje har de aller beste forutsetninger for å gjøre noe med dette. Vi liker vel egentlig å tro at dette er et tilbakelagt stadium.

Det kan ved første øyekast ikke se så galt ut med en forskjell mellom privat- og offentlig næringsliv. Men det vi må huske er at det her er snakk om et gjennomsnitt av et stort antall, som gir god validitet til differansen. Statistisk sett er det i realiteten urovekkende stor gjennomsnittlig differanse, som også er økende.

Det er ikke nødvendig å bruke spalteplass på å forklare sammenhengen mellom lønn og muligheten til å rekruttere og beholde kompetente arbeidstakere. Den koblingen klarer de fleste. Det er mer aktuelt å stille spørsmålet om dette er en ønsket utvikling. Om den er utilsiktet kan det gjøres noe med. Er den er tilsiktet, er jeg litt mer betenkt. Da kan det være snakk om en holdning som har gått ut på dato for lenge siden. Den legger for dagen et syn på offentlig sektor som vi nok har vokst fra. Offentlig næringsliv har gode systemer for sine ansatte, gjennom avtaler med organisasjoner. Det gjør forholdet mellom rettigheter og plikter ryddig og effektivt. Det gir ikke trygghet om arbeidstakere ikke gjør jobben sin eller det ikke er behov for arbeidskraften lengre.

Utdanningsgruppene i offentlig sektor finner vi i all hovedsak innenfor oppvekst og helse. Det er disse to sektorene som er bærebjelkene i samfunnet vårt: Det er arbeidstakere innenfor disse sektorene som skal ta seg av og lære opp våre barn og unge. Det er de som skal ta seg av oss når vi har medisinske utfordringer. De skal ta seg av oss når vi blir eldre. Dette er yrkesgrupper som vi ofte tar for gitt- de bare er der. Men slik er det altså ikke. Det er en stadig økende mangel på arbeidstakere innenfor disse gruppene. Det gir grunn til bekymring. Om utviklingen fortsetter vil limet i velferdsstaten vi er så stolt av, forsvinne.

Svært få går rundt og tror at lønn ikke er en vesentlig faktor ved utdannings- og yrkesvalg. De fleste vil ha gått seg på at alle må betale det samme for strøm, bil, hus og mat, uavhengig av yrke. Da vil en statistisk differanse på 100 000kr veie tungt når valg skal tas. Vi kan risikere å bli stående igjen med en oppvekst- og helsesektor som skriker etter fagfolk. Endringer i kvalifisert søkermasse innenfor disse utdanningsgruppene skjer sakte. Endring av kurs vil skje i samme tempo.

Equal Pay Day setter fokus på likestilling. Vi har kommet langt innenfor likestilling på mange områder fordi vi ikke aksepterer kjønn som grunnlag for rangering. I Norge er det en politisk målsetning at kvinner skal tjene like mye som menn. Prinsippet om likelønn har stor politisk oppslutning. På tross av dette ligger mannens lønn 22,7% høyere enn kvinnens.

Denne statistikken viser at vi har et stykke igjen. Det er overvekt av kvinner i utdanningsgruppene i offentlig sektor og tilsvarende for menn i privat sektor. Om vi tar bort tanken om at noen jobber er viktigere enn andre, står vi igjen med kjønn som objektiv faktor. Kvinner tjener mindre enn menn. I disse tider hvor skattelister fyller alle medier understrekes nettopp det faktum. Svekket økonomisk selvstendighet innskrenker kvinners frihet.

Epual Pay Day minner oss på at vi har en jobb å gjøre.